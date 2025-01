Dividende 2025: Zwei meiner Top-Aktien-Favoriten für mehr Rendite!

Dividendenaktien sind für viele Anleger eine zuverlässige Möglichkeit, langfristig Vermögen aufzubauen und gleichzeitig von regelmäßigen Ausschüttungen zu profitieren. So viel wissen wir bereits, doch welche Aktien könnten konkret interessant sein?

Mit Blick auf das Jahr 2025 stehen für mich vor allem zwei deutsche Schwergewichte im Fokus: Allianz (WKN: 840400) und Siemens (WKN: 723610). Beide Unternehmen sind nicht nur zu attraktiven Bewertungen zu haben und bieten hohe Dividenden. Vor allem ihre stabilen Geschäftsmodelle machen sie tragenden Säulen in einem konservativen Dividenden-Portfolio. Tauchen wir tiefer ein.

Allianz: Mehr Dividende zu erwarten

Als einer der größten Versicherer der Welt kann die Allianz auf eine beeindruckende Dividendenhistorie zurückblicken. Sie gilt daher als verlässlicher Zahler.

In den letzten zehn Jahren wurde die Dividende um durchschnittlich 10 % pro Jahr erhöht. Kürzungen gab es keine, lediglich im schwierigen Corona-Jahr blieben die Zahlungen auf Vorjahresniveau.

Mit einer aktuell erwarteten Dividendenrendite von 4,7 % und einem erwarteten KGV von 10,8 (Stand: 29.12.24, Morningstar) ist die Aktie trotz des Kursanstiegs von 112 % in den letzten zehn Jahren immer noch nicht teuer.

Für die Zukunft werden Steigerungen erwartet. Nicht nur vom Management. Ein Wachstum des Geschäftsvolumens von knapp 10 % im laufenden Jahr 2024 und eine Steigerung des operativen Ergebnisses um 7,6 % sind nur ein Vorgeschmack. Die Ergebnisprognose von 14,8 Mrd. Euro beim operativen Ergebnis plus oder minus der traditionellen Milliarde wurde am oberen Ende eingegrenzt.

Die hohe Solvency-II-Kapitalquote von 209 % gibt am Ende Spielraum. Nicht nur operativ beim Wachstum, sondern auch beim Thema Shareholder Value.

Beim Thema Aktienrückkäufe und Dividende ist hier in Zukunft noch einiges mehr zu erwarten. Das lässt zumindest die weiter verbesserte Dividendenpolitik vermuten. So sollen künftig neben einer erhöhten Ausschüttung von 60 % des bereinigten Gewinns im Durchschnitt der Jahre 2025 bis 2027 weitere 15 % der bereinigten Gewinne an die Aktionäre via Dividende oder Aktienrückkauf zurückgegeben werden.

Siemens-Aktie: Einer meiner Top-Favoriten für mehr Rendite

Einer meiner weiteren Top-Favoriten für mehr Rendite ist Siemens. Die Aktie des Münchener Industriekonglomerats steht für technologische Exzellenz und globale Marktführerschaft in Bereichen wie Industrieautomation, Digitalisierung und Infrastruktur.

Der Industriekonzern verbindet Innovationskraft mit einem robusten Geschäftsmodell und einer konsequenten Aktionärspolitik. Durchschnittlich konnte man hier in den vergangenen zehn Jahren fast 3,5 % jährlich an Dividende einstreichen. In der Tendenz lassen sich gut wachsende Dividenden erkennen: Von 3,50 Euro im Jahr 2015 auf zuletzt 5,20 Euro für das kürzlich abgeschlossene Geschäftsjahr.

Die erwartete Dividendenrendite liegt bei 2,75 %. Auch das erwartete KGV von 18,1 könnte noch günstig sein.

Vor allem der klare Fokus auf Zukunftstechnologien und die starke Marktposition könnten Siemens zu einem besonders attraktiven Dividendenwert für das Jahr 2025 machen. Das Unternehmen profitiert dabei von mehreren Megatrends wie der Digitalisierung, der Urbanisierung, der Elektrifizierung oder der Energiewende.

Die Steigerung des Auftragseingangs im vierten Quartal 2024 um 10 % auf 10 Mrd. Euro zeigt, dass in Zukunft höhere Umsätze möglich sind. Aktuell liegt der Auftragsbestand bei 113 Mrd. Euro, das Book-Bill-Ratio bei 1,11.

Erfreulich ist auch, dass die Aktie der ehemaligen Tochter Siemens Energy (WKN: ENER6Y) – an der Siemens nach wie vor maßgeblich beteiligt ist – im Jahr 2024 einen atemberaubenden Rebound hinlegte und neue Allzeithochs markierte. Hier kann also weiteres Tafelsilber teuer verkauft werden.

Fazit zu meinen zwei Top-Favoriten für mehr Rendite 2025

Sowohl Allianz als auch Siemens sind für mich hervorragende Kandidaten für steigende Dividenden im Jahr 2025. Beide Unternehmen bieten nicht nur attraktive Dividendenrenditen, sondern auch langfristige Stabilität und Wachstumspotenzial.

Frank Seehawer besitzt Aktien von Allianz und Siemens. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien der Allianz.

