Wasserversorgung in Berlin baut sich langsam wieder auf

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem großen Wasserrohrbruch in Berlin baut sich der Druck im Netz langsam wieder auf - und immer mehr Haushalte haben wieder Wasser. "Wir gehen davon aus, dass bis Mitternacht alle wieder Wasser haben werden", sagte eine Sprecherin der Berliner Wasserbetriebe am Abend der Deutschen Presse-Agentur.

"Seit 20:55h baut sich der Wasserdruck in weiten Teilen der betroffenen Bezirke wieder auf", heißt es auch in einem Beitrag des Versorgers auf der Plattform X. Die Sprecherin nannte unter anderem die Stadtteile Spandau, Schöneberg und Moabit, in denen die Versorgung wieder laufe.

"Die betroffene Leitung ist abgeschiebert worden", erklärte die Sprecherin. Abschiebern bedeute, dass Ventile in der beschädigten Leitung geschlossen wurden, sodass der Wasserdruck in den anderen Leitungen wieder steigt./juc/DP/he