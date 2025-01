Reaktion auf New Orleans: Trump beklagt hohe Kriminalität

NEW ORLEANS (dpa-AFX) - Der designierte US-Präsident Donald Trump hat sich zur Todesfahrt von New Orleans geäußert. "Unsere Herzen sind mit allen unschuldigen Opfern und ihren Lieben, inklusive der mutigen Beamten der Polizei in New Orleans", schrieb der Republikaner auf seiner Online-Plattform Truth Social über den Vorfall mit mindestens zehn Toten.

Trump nutzt Mitteilung für politische Aussagen

"Als ich gesagt habe, dass die Kriminellen, die in unser Land kommen, deutlich schlimmer seien als die Kriminellen, die wir im Land haben, wurde meine Aussage ständig von Demokraten und von den Fake-News-Medien zurückgewiesen, aber es hat sich als wahr herausgestellt", schrieb Trump weiter und deutete damit eine mögliche ausländische Herkunft des Täters an, die von Ermittlern nicht bestätigt wurde.

"Verbrechenszahlen in unserem Land sind auf einem Niveau, wie es noch nie jemand gesehen hat", schrieb Trump. Seine Aussage steht im Widerspruch zu den Statistiken: Demnach sind die Kriminalitätsraten in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen.

In einem beliebten Ausgehviertel der US-Südstaatenmetropole New Orleans war am frühen Neujahrsmorgen ein Mann mit einem Auto in eine Menschenmenge gefahren. Dabei sind mindestens zehn Menschen getötet und mehr als 35 weitere verletzt worden./cfa/DP/he