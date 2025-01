Hellofresh weiter im Aufwärtstrend

Die Aktien von Hellofresh bleiben zu Jahresbeginn im Aufwärtstrend. Dessen Linie hatte sich der Kurs vor dem Jahreswechsel noch genähert, doch am Donnerstag ging es zum Auftakt des neuen Börsenjahres sprunghaft um 6,6 Prozent nach oben auf 12,53 Euro. Damit beendete die Aktie umgehend einen kurzen Rutsch unter die 21-Tage-Linie.

Seit Anfang August hat sich der Kurs des Kochboxenlieferanten weit mehr als verdoppelt. Die Aktie gilt als stark leerverkauft, sodass Spekulanten, die auf fallende Kurse setzten, in den vergangenen Monaten immer mehr unter Handlungsdruck gerieten. Seit dem Sommer gehen solche Geschäfte, die seit dem Rekordhoch im Jahr 2021 lange Zeit lukrativ waren, nicht mehr auf.

Laut dem Börsenbrief-Autor Hans Bernecker könnte es den Kurs weiter antreiben, dass das Unternehmen mit neuen Schnellmahlzeiten in die Domäne bisherigerer Fast-Food- und Tiefkühlanbieter vorstoßen wolle. Mit diesen in Aluminiumschalen verpackten Mahlzeiten nehme das Unternehmen vor allem Berufstätige und Vielbeschäftigte ins Visier, heißt es am Donnerstag im Börsenbrief. Beworben werden diese Mahlzeiten in den USA.