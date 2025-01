Behörden prüfen Verbindung zwischen Las-Vegas-Explosion und New-Orleans-Anschlag

Las Vegas/New Orleans (Reuters) - Nach dem tödlichen Anschlag in New Orleans und der Explosion eines Tesla-Cybertrucks vor einem Trump-Hotel in Las Vegas prüfen die Ermittler einen möglichen Zusammenhang.

Das teilte US-Präsident Joe Biden in der Nacht zu Donnerstag mit. Bislang gebe es allerdings keine Belege für eine Verbindung zwischen den beiden Fällen. Die Polizei von Las Vegas verwies darauf, dass sowohl der Cybertruck als auch das bei dem Anschlag in New Orleans verwendete Fahrzeug über denselben Autovermittler angemietet worden seien. Dabei handelt es sich um die Firma Turo, die einen Online-Dienst anbietet, über den man Autos mieten kann. Ein Unternehmenssprecher sagte, bei Turo glaube man nicht, dass die Mieter der betroffenen Fahrzeuge bereits einmal strafrechtlich in Erscheinung getreten seien. Man arbeite mit den Ermittlern zusammen.

In New Orleans war ein Mann im Touristen- und Vergnügungsviertel "French Quarter" während der Feiern zum Jahreswechsel mit einem Pickup-Geländewagen in eine Menschenmenge gerast. 15 Menschen wurden getötet, rund 30 weitere Menschen wurden verletzt. Der Fahrer wurde anschließend bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet. Es soll sich um einen 42-jährigen US-Bürger aus Texas mit arabischem Namen handeln, der einst als Soldat in Afghanistan diente. An dem Fahrzeug war laut Ermittlern eine Flagge der radikal-islamischen IS-Miliz befestigt, im Wagen wurden Waffen und ein potenzieller Sprengsatz gefunden. Das FBI nahm Ermittlungen wegen eines mutmaßlichen Terroranschlags auf. Die Bundespolizei vermutet, dass es Hintermänner gibt.

Wenige Stunden später explodierte vor dem Trump International Hotel in Las Vegas ein Cybertruck des E-Autoherstellers Tesla. Das Auto ging in Flammen auf, der Fahrer kam ums Leben, sieben Menschen wurden verletzt. Das FBI untersucht, ob es sich um einen Terroranschlag handelt. Das Hotel gehört zur Trump Organization, einem Mischkonzern des designierten US-Präsidenten und Unternehmers Donald Trump, der am 20. Januar vereidigt werden soll. Tesla wiederum ist ein Unternehmen des Milliardärs Elon Musk, der einer der wichtigsten Berater Trumps ist. "Ein Cybertruck, das Trump Hotel, offensichtlich gibt es viele Fragen, die wir beantworten müssen", sagte Sheriff Kevin McMahill von der Polizei in Las Vegas. Musk erklärte, die Explosion habe nichts mit dem Cybertruck an sich zu tun. Sie sei durch große Feuerwerkskörper oder eine Bombe im Fahrzeug ausgelöst worden.

