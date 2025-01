DAX 40 Ausblick: 20.000 Punkte in Schlagdistanz – Impulse bleiben Mangelware

Zu Beginn des neuen Jahres 2025 haben es Anleger zunächst entspannter angehen lassen. Angesichts der jüngsten Feiertage dürften immer noch zahlreiche Investoren dem Handel fernbleiben. Allerdings warteten mit wichtigen Daten aus dem Reich der Mitte bereits Impulse. Zum Wochenausklang gilt es zudem US-Wirtschaftsdaten im Auge zu behalten.

Zwischenzeitlich konnte der DAX zum Start in das neue Jahr sogar die psychologische Marke von 20.000 Punkten zurückerobern. In 2024 kommt das Frankfurter Börsenbarometer auf ein Plus von rund 19 Prozent.

China-Daten belasten – Weitere US-Daten in zweiter Wochenhälfte im Blick

Bereits zu Jahresbeginn sahen sich Anleger mit mauen Konjunkturdaten aus dem Reich der Mitte konfrontiert. So lag der Caixin-Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe mit 50,5 Punkten deutlich unter dem Vormonatswert von 51,5 Zählern und damit nur noch knapp über der Wachstumsschwelle von 50 Einheiten.

Investoren hoffen, dass die chinesische Regierung im neuen Jahr weitere Stutzungsmaßnahmen in die Wege leitet, um die heimische Konjunktur vor dem Abtauchen zu bewahren. Das Reich der Mitte leidet weiterhin unter der schwelenden Immobilienkrise. Zudem dürfte nicht zuletzt auch die durch Donald Trump angekündigten Strafzölle auf Importe für Unbehagen sorgen.