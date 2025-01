ROUNDUP/Joko & Klaas-Ulk: Sender ProSieben heißt für eine Woche 'ProAcht'

UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - Die Entertainer Joko & Klaas haben sich einen neuen Ulk für ihren TV-Haussender ProSieben ausgedacht. Für eine Woche muss der Sender seinen Namen in "ProAcht" ändern. In der am Mittwochabend ausgestrahlten und vorab aufgezeichneten Neujahrsshow von "Joko & Klaas gegen ProSieben" errangen die beiden in einem finalen Roulette-Spiel einen Sieg und konnten entscheiden, welche Konsequenzen auf den Sender zukommen.

Immer wieder spielen die Moderatoren Joko Winterscheidt (45) und Klaas Heufer-Umlauf (41) in ihrem Showformat gegen ihren Sender ProSieben. Wenn sie gewinnen, dürfen sie meist am Folgetag 15 Minuten Sendezeit frei gestalten. ProSieben hat nach eigenen Angaben auf den Inhalt keinen Einfluss. Die Neujahrsgala war eine Sonderausgabe des Spiele-Formats.

Winterscheidt und Heufer-Umlauf zählen zu den bekanntesten Programm-Gesichtern von ProSieben. Seit vielen Jahren präsentieren sie dort Showformate. Im vergangenen Jahr hatten sie mal für 24 Stunden lang das Senderprogramm gekapert.

Der Aufwand für den Sender

ProSieben muss einigen Aufwand betreiben, um den Sendernamen an allen Stellen anzupassen. Der Start ist für heute Abend geplant. Senderchef Hannes Hiller teilte der Deutschen Presse-Agentur mit: "Die Umbenennung zu "ProAcht" ist ein Mammutprojekt für unseren gesamten Sender."

Sämtliche Sendungen, die innerhalb der Woche ausgestrahlt werden, seien vorab gesichtet und mit "ProAcht"-Nennung nachvertont worden. Das Ganze betrifft zum Beispiel auch Trailer zu Sendungen, Angaben im Impressum, Teletext und die Online-Kanäle. Zudem sei eine entsprechende Webseite eingerichtet worden.

Ist das teuer?

Auf die Frage, was das Ganze finanziell für den Sender bedeutet, antwortete Senderchef Hiller: "Die größte Investition ist der immense Aufwand, den unser gesamtes Team betrieben hat, um diese Anpassungen bis ins kleinste Detail zu planen und vorzunehmen."

Eine neue Quizshow

Senderchef Hiller kündigte zudem der dpa an, dass im Frühjahr die erste Staffel einer neuen Quizshow mit Joko & Klaas startet. Die Sendung heißt demnach "Ein sehr gutes Quiz (Mit hoher Gewinnsumme)".

Einen Vorgeschmack hatten ProSieben-Zuschauer schon im vergangenen Jahr bekommen. Im April hatten Winterscheidt und Heufer-Umlauf das Programm ihres Haussenders für einen ganzen Tag gestaltet und dabei auch eine einmalige Quizshow zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr gezeigt, die denselben Namen trug./rin/DP/zb