Baerbock zu Besuch in Damaskus eingetroffen

DAMASKUS (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock ist rund vier Wochen nach dem Sturz von Langzeit-Machthaber Baschar al-Assad zu einem überraschenden Besuch in Syrien eingetroffen. Die Grünen-Politikerin landete am Vormittag in einem Propeller-Transportflugzeug der Bundeswehr vom Typ A400M auf dem Flughafen der Hauptstadt Damaskus.

Baerbock will gemeinsam mit ihrem französischen Kollegen Jean-Noël Barrot und im Namen der EU Gespräche mit Vertretern der von Rebellen gebildeten Übergangsregierung führen. De-facto-Herrscher Ahmed al-Scharaa ist Anführer der islamistischen Rebellengruppe Haiat Tahrir al-Scham (HTS). Er war zuvor bekannt unter seinem Kampfnamen Abu Mohammed al-Dscholani.

Zum Auftakt ihrer Reise hatte Baerbock Bedingungen für eine Neuaufnahme der Beziehungen Syriens zu Deutschland und der Europäischen Union gestellt. Unter anderem verlangte sie, Frauen wie Männern gleich welcher ethnischen oder religiösen Gruppe müssten Platz im politischen Prozess eingeräumt, Rechte gewährt und Schutz geboten werden./bk/DP/zb