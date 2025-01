Barometer für US-Industrie steigt überraschend - signalisiert aber noch Talfahrt

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington (Reuters) - Die US-Industrie setzt ihre Talfahrt etwas verlangsamt fort.

Der Einkaufsmanagerindex für den Wirtschaftssektor stieg im Dezember zwar überraschend auf 49,3 Punkte von 48,4 Zählern im Vormonat, wie aus der am Freitag veröffentlichten Firmenumfrage des Institute for Supply Management (ISM) hervorgeht. Damit bleibt das Barometer aber den neunten Monat in Folge unter der Wachstumsschwelle von 50 Zählern. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einer Stagnation gerechnet. Das Neugeschäft zog stärker an als zuletzt, aber der Jobabbau beschleunigte sich. Der Industriesektor macht in den USA gut zehn Prozent der Wirtschaftsleistung aus.

Die US-Notenbank Fed hat im Dezember noch einmal die Leitzinsen gesenkt, signalisierte aber für 2025 eine langsamere Lockerung ihrer Geldpolitik. Die Währungshüter setzten wie allgemein erwartet den geldpolitischen Schlüsselsatz um einen Viertelpunkt nach unten - auf die Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent. Fed-Chef Jerome Powell sagte zur Zinsentscheidung, die US-Wirtschaft laufe rund und er erwarte auch 2025 ein gutes Jahr. Die Fed rechnet dann mit 2,1 Prozent Wachstum.

