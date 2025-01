Erster Auslandsbesuch neuer syrischer Minister geht nach Saudi-Arabien

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Kairo (Reuters) - Beim ersten Auslandsbesuch von Mitgliedern der neuen syrischen Regierung haben sich am Donnerstag der Außen- und der Verteidigungsminister in Riad mit dem saudischen Verteidigungsminister Prinz Khalid bin Salman getroffen.

Salman teilte nach dem Treffen am Donnerstag auf dem Kurznachrichtendienst X mit, er habe mit dem neuen syrischen Außenminister Asaad Hassan al-Shibani besprochen, wie der politische Übergang in Syrien am besten unterstützt werden könne. An dem Treffen habe auch der syrische Geheimdienstchef teilgenommen.

Seit dem Sturz des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad am 8. Dezember haben die von der Gruppe Hayat Tahrir al-Sham (HTS) angeführten islamistischen Rebellen versucht, den arabischen Ländern und der internationalen Gemeinschaft zu versichern, dass sie im Namen aller Syrer regieren und keine islamistische Revolution exportieren werden. Saudi-Arabien hatte einst Rebellen unterstützt, die zu Beginn des syrischen Bürgerkriegs gegen Assad kämpften. In jüngerer Zeit hatte Saudi-Arabien indes eine Normalisierung der Beziehungen zu Assad angestrebt und damit den Weg für eine Rückkehr Syriens in die Arabische Liga im Jahr 2023 geebnet. Damit sollte Beobachtern zufolge Irans Einfluss in Syrien verringert und der Drogenexport etwa des Aufputschmittels Captagon eingedämmt werden.

