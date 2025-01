Silber - Höchster Jahresschlusskurs seit 2012

Unsere Überschrift ist eigentlich eine gute Nachricht, doch die schwache Silber-Performance zum Jahresabschluss hinterlässt dennoch einen faden Beigeschmack. Schließlich blieb dem Edelmetall ein noch größeres charttechnisches Ausrufezeichen verwehrt. So wäre ein Jahresschlusskurs oberhalb der Marke von 30,92 USD gleichbedeutend mit dem höchsten Schlusskurs in diesem Jahrtausend gewesen. Gleichzeitig untermauert der markante Docht der 2024er-Kerze den Respekt vor der wichtigen Hürde bei rund 30 USD. Dieses Level hat nicht nur 2020/21 eine wichtige Rolle gespielt, sondern auch in den Jahren 2010 bis 2013 (siehe Chart). Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, diese Schlüsselbarriere möglichst zeitnah zu überwinden. Letzteres würde den Charme besitzen, dass die Kursentwicklung seit 2013 dann als große Untertassenformation interpretiert werden könnte. Das äquivalente Kursmuster lag vor 12 Monaten beim „großen Bruder“ vor und war seinerzeit einer der entscheidenden Katalysatoren hinter der starken Goldperformance von 2024. Trotz dieses möglichen „déjà-vu“ gilt es auch die Unterseite, nicht aus den Augen zu verlieren. Da die 26 USD-Marke seit 2011 ebenfalls immer wieder von Relevanz war, bietet sich dieses Level als strategische Absicherung an.

Silber (Annually)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Silber

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

