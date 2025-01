Trading-Chance Bayer: Bodenbildung für Inline-Trade nutzen

Werbung

Früher konnten Anleger nur von steigenden Kursen profitieren, ehe auch die Partizipation an fallenden Notierungen möglich wurde. Heutzutage lässt sich mit entsprechenden Produkten sogar aus einer Seitwärtsbewegung Kapital schlagen. Wie das mit einem Inline-Optionsschein funktioniert und warum die Bayer-Aktie dafür aktuell attraktiv erscheint, zeigen wir heute.

Mit einem satten Minus von sage und schreibe -42,5% schloss die Bayer-Aktie das Jahr 2024 ab. Entgegen des allgemein sehr freundlichen Umfelds für Aktien befand sich der Kurs des Pharma- und Agrarchemiekonzerns unentwegt auf Talfahrt. Immerhin: seit Ende November konnte der Kursverfall zumindest vorerst gestoppt werden, und die Papiere stabilisierten sich nach einem Tief bei 18,41 Euro am 27. November merklich. In der Spitze hatte der Aktienkurs ausgehend vom besagten Jahrestief bereits 10% zulegen können. Zugegeben: Ein Tropfen auf den heißen Stein, aber es scheint, als sei auf diesem Niveau im Aktienkurs viel negatives eingepreist und jeder, der aussteigen wollte, hat dies spätestens in 2024 getan. Für einstweilige Aufhellung der Stimmung bei den Bayer-Aktionären hatte im Dezember die Meldung über einen "Mistrial" in den USA gesorgt. So bezeichnet man einen (in dem Fall seitens der Kläger) fehlgeschlagenen Prozess. Seit der Übernahme des Agrarchemiekonzerns Monsanto im Jahr 2018 gibt es latent juristische Streitigungkeiten um das potenziell schädliche Glyphosat. Nach wie vor sind weitere Klagen anhängig, und ein Ende scheint nicht in Sicht. Bayer hofft weiterhin auf ein Grundsatzurteil des Supreme Court (Oberster Gerichtshof der USA). Doch es steht in den Sternen, ob dieser sich dem Fall überhaupt annehmen wird. Inzwischen könnte unseres Erachtens das Überraschungsmoment jedoch durchaus auf der positiven Seite liegen. Vom einstigen Börsenwert in Höhe von 92 Milliarden Euro sind gerade einmal 20 Milliarden geblieben. Damit wird die Aktie auch unter fundamentalen Gesichtspunkten zunehmend interessanter und eine Bodenbildung wahrscheinlicher.

Bodenbildung nach Kurssturz realistisch

Wir gehen nicht davon aus, dass direkt ein riesiger Run auf die Papiere des Leverkusener Chemie-Konzerns einsetzt, da die Probleme noch nicht beseitigt sind. Doch eine Bodenbildung erscheint ein absolut realistisches Szenario. Technisch sind die Papiere der Bayer AG massiv "überverkauft" und schreien förmlich nach einer Gegenreaktion. Schaut man sich vergleichbare Situationen anderer Aktien aus der Vergangenheit an, so sieht man immer wieder eine breite Bodenbildung, statt einer V-förmigen Erholung. Ein solches Szenario ist statistisch betrachtet deutlich wahrscheinlicher, als ein großer Hype der Aktie, aber andererseits auch wahrscheinlicher, als ein weiterer Kursverfall.

Quelle: www.onvista.de

Das Gap (Kurslücke) vom 12. November bei 24 Euro stellt auf der Oberseite einen Widerstand dar. In der Region 22-24 Euro ist ein Angebotsüberhang zu erwarten, der das Erholungspotenzial vorerst deckeln dürfte. Auf der Unterseite haben wir aus technischer Sicht eine breite Unterstützungszone zwischen 13 und 18 Euro, die sich auch aus der inzwischen niedrigen Bewertung der Aktie ergibt.

Quelle: www.onvista.de

Licht und Schatten auf fundamentaler Seite

Fundamental lässt sich bei Bayer viel Schatten, aber auch einiges an Licht ausmachen. Die noch immer nicht abgeschlossene Glyphosat-Thematik und die diesbezügliche Ungewissheit dämpfen etwaige Kursfantasie. Zudem schüttet Bayer mit 0,58% nur eine geringe Dividende aus. Dies ist angesichts der Lage, in der der Konzern sich befindet, aber auch sehr vernünftig. Ab 2026 plant man, eine Dividendenausschüttung von mehr als 5% an die Anleger. Das lässt Fantasie aufkommen. Positiv ist zudem das historisch niedrige Kurs-/Gewinn-Verhältnis und dass Bayer wieder aus der Verlustzone heraus gekommen ist. Die Fundamentaldaten spiegeln wider, was wir für die nächsten Monate erwarten: positive und negative Faktoren neutralisieren sich zum großen Teil, so dass eine Seitwärtsbewegung aus unserer Sicht das wahrscheinlichste Szenario sein dürfte. Der leicht überhitzte Gesamtmarkt, der sich aktuell etwas abkühlt, limitiert potenziell zur Oberseite. Gleichzeitig ist das Unternehmen relativ günstig bewertet und wird nach dem katastrophalen Kurssturz 2024 sicher für die ein oder andere Adresse wieder interessant(er).

Seitwärts partizipieren mit Inline-Optionsscheinen

Während die klassischen Handelsrichtungen Long (steigende Kurse) oder Short (fallende Kurse) gängige Praxis für das Gros der privaten Händler sind, gibt es spannende Produkte, mit denen sich in Seitwärtsmärkten tolle Renditen erzielen lassen. Ein Inline-Optionsschein ist mit einer festgelegten Laufzeit ausgestattet, innerhalb derer ein spezifischer Kurs-Korridor nicht verletzt werden darf. Verweilt der Aktienkurs über die gesamte Laufzeit in der Kursspanne, ohne dass die obere und untere Barriere erreicht werden, so erhält man die maximale Auszahlung. Wer Inline-Optionsscheine handelt sollte idealer Weise die Laufzeit so wählen, dass er die Entwicklung des Basiswertes bis zum „Auslauf-Datum“ gut einschätzen kann. Zudem sind die beiden Barrieren bevorzugt etwas weiter entfernt zu setzen, damit es wahrscheinlich ist, dass man die Auszahlung am Laufzeitende erhält.

Ein Inline-Trade mit großem Potenzial

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance einen Inline-Optionsschein von UniCredit vor. Das Produkt hat eine Laufzeit bis zum 20.06.2025. Die obere Kursbarriere liegt bei 25,00 Euro, die untere ist auf 12 Euro terminiert. Der Schein lautet auf die WKN UG0W17. Wir erachten einen vorgelagerten Stop-Loss als sinnvoll, wenn der Aktienkurs von Bayer entweder die Marke von 24 Euro erreicht oder auf 13 Euro absinkt. Die Bayer-Aktie notiert zum gestrigen Xetra-Schluss bei 19,38 Euro. Der Inline-Optionsschein wird aktuell bei 6,80 zu 6,94 Euro quotiert. Bis zum maximalen Auszahlungsbetrag von 10 Euro hat das Produkt noch 44% Gewinnpotenzial auf den Einsatz.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 20 Euro, 24 Euro, und 30 Euro

Unterstützungen: 13 Euro, 18 Euro

Inline Optionsschein auf Bayer

Basiswert Bayer WKN UG0W17 ISIN DE000UG0W177 Typ Inline Optionsschein Emittent UniCredit Laufzeitende 20.6.2025 Auszahlungsbetrag am Laufzeitende 10 Euro Obere K.O.-Barriere 25 Euro Untere K.O.-Barriere 12 Euro Stop-Loss in der Bayer-Aktie für die obere Barriere 24 Euro Stop-Loss in der Bayer-Aktie für die untere Barriere 13 Euro

