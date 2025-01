IRW-News: Fast Finance 24 Holding AG: Fokussierung auf Handelsplatz Frankfurt

IRW-PRESS: Fast Finance 24 Holding AG: Fokussierung auf Handelsplatz Frankfurt

Berlin (IRW-Press/06.01.2025) - Berlin, den 06.01.2025 Der Vorstand der FF24 Holding AG hat beschlossen, sich vorerst auf den Handelsplatz Frankfurt für die Aktie der Gesellschaft zu fokussieren.

Seit dem 01. Januar 2025 wird die Aktie der Fast Finance 24 Holding AG weiterhin am Handelsplatz Frankfurt im Segment Open Market gehandelt. Das zuletzt niedrige Handelsvolumen im XETRA-System zeigt, dass eine kontinuierliche Kursfeststellung der Aktie aktuell dort nicht sinnvoll ist.

Der Vorstand ist optimistisch, dass die Aktivitäten in den USA für die Tochtergesellschaft Fast Finance Pay Corp. im Jahr 2025 eine Börsennotiz an der NASDAQ zu erreichen, auch für die Muttergesellschaft Fast Finance 24 Holding AG wieder mehr Interesse und Handelsaktivität auslösen wird. Zum gegebenen Zeitpunkt kann die kontinuierliche Kursfeststellung auf XETRA dann wieder aktiviert werden.

Die Fast Finance 24 Holding AG ist ein an der Börse gelistetes Beteiligungsunternehmen mit Fokus auf Internet-Unternehmen, die global ausgerichtet sind. Die Hauptbereiche ihrer Interessen sind Finanzen, Marketing, Kommunikation und IT. Die Fast Finance 24 Holding AG sucht ständig nach Ergänzungen für ihr bestehendes Portfolio, sei es durch neue Beteiligungen oder die Entwicklung neuer Geschäftsfelder, die dann von eigenen Tochtergesellschaften betrieben werden. Die FF24-Aktie ist im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse unter der Kennnummer (ISIN) DE000A1PG508 gelistet und wird an der Börse Frankfurt gehandelt.

