OTS: SNP / SNP baut Partnerschaft mit SAP weiter aus

SNP baut Partnerschaft mit SAP weiter aus Heidelberg (ots) - - Langjährige Partnerschaft als starke Grundlage für erweiterte Zusammenarbeit - Ausbau der Kooperation in globalen RISE with SAP Transformationsprojekten - Gemeinsame Initiative zur Entwicklung von Datenmigrations- und Konvertierungsszenarien für Public-Cloud-Lösungen SNP SE, ein führender Softwareanbieter für digitale Transformation, automatisierte Datenmigration und Datenmanagement im SAP-Umfeld, erweitert seine langjährige Partnerschaft mit SAP, dem weltweit führenden Anbieter von Anwendungen und KI für Unternehmen. SNP ist ein Gründungsmitglied der Selective Data Transition Engagement Community von SAP und seit langem ein Kunde für RISE with SAP. Darüber hinaus ist SNP einer der führenden Servicepartner der SAP im Bereich Cloud Application Lifecycle Management. Jetzt vertiefen beide Unternehmen ihre Partnerschaft bei RISE with SAP Transformationen und untersuchen Kooperationsmöglichkeiten im Bereich Datenmanagement für die SAP S/4HANA Public Cloud. Basierend auf Projekterfolgen bei gemeinsamen Kunden, wie beispielsweise BMW, Pfizer, E.ON oder TE Connectivity, intensiviert SNP nun die Zusammenarbeit mit SAP, um den Wechsel von Kunden nach RISE with SAP auf eine sichere und effiziente Art und Weise zu beschleunigen, und das nahezu ohne Ausfallzeiten. Mit dem von SNP entwickelten selektiven Datenmigrationsansatz Bluefield können Unternehmen die Vorteile von transformativen Prozessverbesserungen nutzen und behalten gleichzeitig weiterhin Zugriff auf historische Daten im Kontext der neuen geschäftlichen Gegebenheiten. Darüber hinaus baut SNP die Kooperation mit SAP auch im Bereich Public Cloud aus. Basierend auf den jeweiligen Stärken beider Unternehmen entwickelt SNP für Kunden weltweit Datenmigrations- und Konvertierungsszenarien für Public-Cloud-Lösungen von SAP. Stefan Steinle, Executive Vice President, Global Head of Customer Support & Cloud Lifecycle Management bei SAP, sagt: "Die Datenmigration ist ein entscheidender Faktor bei allen Cloud-Transformationen, und unsere Partner spielen hier eine Schlüsselrolle. SNP ist mit seiner Bluefield-Methode ein langjähriger Partner und weist eine starke Erfolgsbilanz in SAP S/4HANA Cloud und RISE with SAP Projekten auf. Wir erweitern nun unsere Zusammenarbeit mit einem klaren Fokus auf den Erfolg unserer gemeinsamen Kunden und die Abstimmung im Hinblick auf künftige Migrationslösungen für die Public Cloud. Wir freuen uns auf den Ausbau unserer Partnerschaft mit SNP, um die Nutzung von Cloud und KI für Unternehmen voranzutreiben." Jens Amail, CEO von SNP, ergänzt: "Wir sind sehr dankbar für das Vertrauen, das unsere Kunden und Partner in uns setzen. SAP und SNP verfolgen gemeinsame Ziele und arbeiten weltweit in vielen Transformationsprojekten erfolgreich zusammen. Mit unserer neuen Softwareplattform SNP Kyano migrieren wir nun auch Daten aus Nicht-SAP-Systemen nach SAP und investieren in die nächste Generation von Bluefield für die Public Cloud. Jetzt ist also der ideale Zeitpunkt, um unsere Zusammenarbeit mit der SAP zu intensivieren, ganz im Sinne unseres Mottos 'Winning Together' - gemeinsam mit unseren Kunden, Partnern und der SAP." Über SNP SNP (Ticker: SHF.DE) ist mit seiner weltweit führenden Technologieplattform Kyano ein zuverlässiger Partner für Unternehmen, die bei Transformationsvorhaben und für mehr Geschäftsagilität auf wegweisende datengestützte Funktionalitäten setzen. Kyano integriert alle technischen Möglichkeiten und Partnerfunktionalitäten für eine softwarebasierte ganzheitliche Datenmigration und das Datenmanagement. In Kombination mit dem BLUEFIELD-Ansatz setzt Kyano einen weltweiten Industriestandard für die schnelle und sichere Reorganisation und Modernisierung von SAP-zentrierten IT-Landschaften bei gleichzeitiger Nutzung datengesteuerter Innovationen. Weltweit vertrauen über 3.000 Kunden aller Branchen und Größen auf SNP, unter ihnen 20 der DAX 40 und über 100 der Fortune 500 Unternehmen. Die SNP-Gruppe beschäftigt weltweit rund 1.500 Mitarbeitende an 35 Standorten in 20 Ländern. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 203,4 Mio. EUR. Weitere Informationen unter http://www.snpgroup.com SAP und andere in diesem Dokument erwähnte Produkte und Dienstleistungen von SAP sowie die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE in Deutschland und anderen Ländern. Alle anderen Namen von Produkten und Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Firmen. Zusätzliche Informationen zur Marke und Vermerke finden Sie auf der Seite https://www.sap.de/trademark . Pressekontakt SNP: Paola Krauss Mobil: +49 172 72 95 928 E-Mail: mailto:paola.krauss@snpgroup.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/130088/5943294 OTS: SNP