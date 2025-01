Elmos bleiben auf Höhenflug

FRANKFURT (dpa-AFX) - Elmos Semiconductor setzen am Dienstag ihren jüngsten Höhenflug fort. Der Halbleiterhersteller baut die Zusammenarbeit mit dem Partner Samsung Foundry aus. Das goutierten die Anleger mit einem Kursgewinn von 4,7 Prozent im vorbörslichen Tradegate-Handel auf 78,50 Euro im Vergleich mit dem Xetra-Schluss.

Bereits am Vortag waren Elmos mit einem Plus vom fast 10 Prozent auf den höchsten Stand seit Anfang September gesprungen. Positive Analystenkommentare ließen aufhorchen: So zählen die Experten von Hauck Aufhäuser Investment Banking sowie von Warburg Research die Elmos-Papiere zu ihren Favoriten für das Jahr 2025./ajx/jha/