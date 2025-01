AKTIE IM FOKUS: Süss Microtec sehr schwach und weiter volatil - '2025 Gegenwind'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Für die tendenziell schwankungsfreudigen Papiere von Süss Microtec ist es am Dienstag nach starkem Wochenauftakt ebenso deutlich in die andere Richtung gegangen. Nach einer Verkaufsempfehlung der Schweizer Großbank UBS rutschten sie am Vormittag um fast 11 Prozent ab.

Somit testeten die Titel die Unterstützung im jüngsten Seitwärtstrend seit Anfang Dezember im Bereich von 47 Euro. Im SDax der kleineren Börsentitel lagen Süss mit diesem Abschlag auf dem letzten Platz.

2024 hatte die Papiere mit einem Jahresplus von fast 76 Prozent den zweiten Platz im SDax erklommen. Umso stärker scheinen nun die Gewinnmitnahmen nach dem skeptischen Kommentar der UBS auszufallen.

Die UBS nahm die Bewertung der Papiere des Tech-Konzerns mit "Sell" auf und einem Kursziel von 40,30 Euro auf. Der Halbleiterausrüster sei trotz der Ausrichtung auf stark wachsende Branchenbereiche 2025 durchaus anfällig für Gegenwind, schrieb Analystin Madeleine Jenkins. Das 2024 starke Wachstum des Bereichs Advanced Backend Solutions dürfte sich 2025 normalisieren. Und im zweiten Bereich Photomask Solutions dürfte die Nachfrage nach einem starken 2024 nachlassen./ajx/mis