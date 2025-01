Aktien Frankfurt Schluss: Dax kommt Rekordhoch wieder nahe

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Dienstag an den starken Wochenauftakt angeknüpft. Sein Rekordhoch bei etwas über 20.500 Punkten von Mitte Dezember ist nun wieder in Reichweite.

Mit einem Plus von 0,62 Prozent auf 20.340,57 Zähler ging der deutsche Leitindex letztlich aus dem Handel. Damit setzte er sich klar nach oben von der 21-Tage-Linie ab. Im frühen Handel war er noch kurzzeitig unter diese gleitende Linie gerutscht, die den kurzfristigen Trend signalisiert. "Aber selbst ein Rücklauf auf 20.000 Punkte wäre zwar ein Warnsignal, müsste aber noch kein Ende des Bullenmarktes bedeuten", beruhigt Marktanalyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets.

Aktuell aber sind die Marktteilnehmer laut Experte Andreas Lipkow weiter auf Schnäppchenjagd, etwa in der Hoffnung auf eine baldige Beruhigung beim US-Außenhandelsthema oder auf der Suche nach Aktien rund um Thema Künstliche Intelligenz.

Der MDax , in dem sich mittelgroße Werte befinden, stieg um 0,43 Prozent auf 25.810,16 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx gewann 0,50 Prozent 5.011,82 Punkte und erreichte wieder den höchsten Stand seit Mitte Oktober. Außerhalb der Euroregion wurden deutliche Gewinne an der Schweizer Börse verbucht, während der FTSE 100 in Großbritannien kaum vom Fleck kam. In den USA drehten die Börsen nach einem freundlichen Start in die Verlustzone./ck/he