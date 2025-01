ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Vonovia auf 'Hold' - Ziel hoch auf 29 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Vonovia von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 23 auf 29 Euro angehoben. Der europäische Immobiliensektor dürfte 2025 eine starke Erholung hinlegen mit prozentual zweistelligen Gesamtrenditen für die Aktionäre - trotz eines gesamtwirtschaftlich schwierigen Umfeldes, schrieb Analyst Pierre-Emmanuel Clouard in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Zwar bleibe die Verschuldung der Unternehmen ein Thema, doch seien sie bilanziell in viel besserer Verfassung als noch vor zwei Jahren. Die operativen Ergebnisse (FFO) dürften deutlich zulegen und die Übernahmeaktivitäten im Sektor zunehmen./mis/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2025 / 13:31 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2025 / 19:05 / ET

