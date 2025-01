EQS-News: AFYREN berichtet über Geschäftsentwicklung 2024 und gibt nachhaltige Finanzierung in Höhe von 10 Millionen Euro für Tochtergesellschaft AFYREN NEOXY bekannt

EQS-News: Afyren SAS / Schlagwort(e): Finanzierung/Sonstiges

AFYREN berichtet über Geschäftsentwicklung 2024 und gibt nachhaltige Finanzierung in Höhe von 10 Millionen Euro für Tochtergesellschaft AFYREN NEOXY bekannt



08.01.2025 / 17:50 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





AFYREN berichtet über Geschäftsentwicklung 2024 und gibt nachhaltige Finanzierung in Höhe von 10 Millionen Euro für Tochtergesellschaft AFYREN NEOXY bekannt

Bericht zur Geschäftsentwicklung von AFYREN NEOXY: Erste Verkäufe von Säuren im zweiten Halbjahr 2024 Weitere betriebliche Anpassungen sind erforderlich, um eine kontinuierliche Produktion im Jahr 2025 zu erreichen Die finanziellen Ressourcen wurden durch ein neues, an Nachhaltigkeit gekoppeltes Darlehen1 in Höhe von 10 Millionen Euro gestärkt

Die Finanzmittel von AFYREN belaufen sich zum 31. Dezember 2024 auf ca. 33 Millionen Euro

Clermont-Ferrand/Lyon, 8. Januar 2025, 17:45 Uhr MEZ – AFYREN, ein Greentech-Unternehmen, das biobasierte, kohlenstoffarme Inhaltsstoffe durch eine einzigartige Fermentationstechnologie auf Basis eines Kreislaufmodells anbietet, berichtet über die Geschäftsentwicklung und kündigt eine neue Finanzierung in Höhe von 10 Millionen Euro für seine Tochtergesellschaft AFYREN NEOXY an. AFYREN beabsichtigt, die kontinuierliche Produktion von AFYREN NEOXY im Jahr 2025 zu erreichen, gegenüber der ursprünglichen Prognose von 2024, und meldet eine Liquiditätsposition von rund 33 Millionen Euro zum Jahresende 2024.

Nicolas Sordet, CEO von AFYREN, erklärte: "AFYREN NEOXY ist eine Pionieranlage im Bereich der Bioökonomie und ein Modell für zukünftige Bioraffinerien. Jetzt, da die Anlage die kommerzielle Produktion aufgenommen hat, gehen wir einige typische Probleme an, die mit der Anlaufphase einer solch innovativen Technologie verbunden sind. Im Zuge unserer 2024 erfolgten Produktionsaufnahme und erster Verkäufe haben wir festgestellt, dass wir mehr Zeit benötigen, um eine kontinuierliche Produktion zu erreichen, was wir nun für 2025 erwarten. Vor diesem Hintergrund ist die Sicherung einer neuen, nicht verwässernden Finanzierung durch unsere Investmentbanken sowie neue Partner eine hervorragende Nachricht, dank derer wir sehr zuversichtlich in die Zukunft blicken können. Die Kopplung des Darlehens an Unternehmensnachhaltigkeitskriterien (CSR-Kriterien) – ein Pionierprojekt für ein junges Industrieunternehmen – spiegelt unser starkes Engagement für unsere Interessensgruppen – Mitarbeiter, Kunden und Investoren – und die Herausforderungen der Dekarbonisierung wider."

Update zur Geschäftsentwicklung: AFYREN NEOXY beginnt 2025 mit der kontinuierlichen Produktion

Im Jahr 2024 produzierte und verkaufte AFYREN NEOXY Dutzende Tonnen biobasierter Säuren, die die Qualitätsstandards strategisch wichtiger Endmärkte erfüllten. Gleichzeitig wird die Validierung unserer Säuren durch Kunden fortgesetzt, wobei bereits zahlreiche Abnehmer und potenzielle Geschäftspartner aus der Nahrungsmittelindustrie sowie der Aromen- und Geruchsstoffindustrie positives Feedback gaben.

In den letzten Wochen wurden neue Maßnahmen ergriffen, um den kontinuierlichen Betrieb der AFYREN NEOXY-Anlage zu erreichen. Die Optimierung des Trennungs- und Reinigungsprozesses, der Hauptfokus dieser Maßnahmen, schreitet kontinuierlich weiter voran. Das Prozessmanagement ist unter Kontrolle, wobei die Extraktionsanlage Verbesserungen und Tests erfordert, um einen stabilen Betrieb langfristig sicherzustellen. Daher wird erwartet, dass die Anlage nun im Jahr 2025 kontinuierlich produzieren und nach einigen Quartalen der Tätigkeit die Gewinnschwelle erreicht wird.

Eine neue „nachhaltigkeitsgebundene“ Finanzierung1 zur Unterstützung der Inbetriebnahme und des anschließenden Hochfahrens der AFYREN NEOXY-Betriebsanlage

AFYREN freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Auftrag seiner Tochtergesellschaft AFYREN NEOXY ein neues Darlehen in Höhe von 10 Millionen Euro erhalten hat, von dem 6 Millionen Euro bereits ausgezahlt wurden und 4 Millionen Euro zu einem späteren Zeitpunkt unter gewissen Bedingungen ausgezahlt werden. Das Darlehen wurde von einem Bankenkonsortium gewährt, das aus den langjährigen Partnern BNP Paribas (federführende Bank und ESG-Koordinator) und Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes sowie den neuen Partnern Société Générale, Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes und Crédit Lyonnais besteht.

Im Einklang mit seiner Verpflichtung zur Umsetzung und Förderung bewährter CSR-Praktiken hat AFYREN beschlossen, die Kreditkosten über ein „nachhaltigkeitsgebundenes Darlehen“1 an seine CSR-Leistung zu koppeln. Die Kreditkosten werden daher an die Ziele angepasst, die sich zunächst auf die soziale Dimension des Unternehmens und die CSR-Bewertung beziehen, gefolgt von den Umweltauswirkungen.

Nach der Sicherung eines „Prêt Nouvelle Industrie“-Darlehens in Höhe von 9 Millionen Euro Ende November 2024 stärkt dieses neue 10-Millionen-Euro-Darlehen die Finanzstruktur von AFYREN NEOXY, um die kontinuierliche Produktion und das Hochfahren auf industriellen Maßstab zu gewährleisten. Die Transaktion ermöglicht es auch, die Zahl der Partnerbanken zu erweitern, die für zukünftige Industrieprojekte von AFYREN mobilisiert werden können.

Starke Liquiditätsposition der Muttergesellschaft AFYREN

AFYREN rechnet zum 31. Dezember 2024 mit einer soliden Liquiditätsposition von rund 33 Millionen Euro, verglichen mit 50 Millionen Euro zum 31. Dezember 2023. Der jährliche operative Liquiditätsverbrauch von AFYREN aus dem operativen Geschäft beträgt etwa 7 Millionen Euro. AFYREN hat seiner Tochtergesellschaft AFYREN NEOXY außerdem ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 10 Millionen Euro gewährt. AFYREN verfügt daher über genügend Barmittel, um AFYREN NEOXY bis zum Beginn der kontinuierlichen Produktionsphase zu unterstützen und hat Kapital für die zukünftige Unternehmensentwicklung zur Verfügung.

Über AFYREN

AFYREN ist ein französisches Greentech-Unternehmen, das 2012 gegründet wurde, um die Herausforderung der Dekarbonisierung industrieller Ausgangsstoffe zu bewältigen. Seine natürliche, innovative und proprietäre Fermentationstechnologie verwertet lokal verfügbare Biomasse aus landwirtschaftlichen, nicht für den Verzehr bestimmten Nebenprodukten, um petrochemische Inhaltsstoffe zu ersetzen, die in zahlreichen herkömmlichen Produktrezepturen verwendet werden. Die zu 100 % biobasierten, kohlenstoffarmen und nachhaltigen Lösungen von AFYREN können dazu beitragen, die Herausforderungen der Dekarbonisierung in einer Vielzahl strategischer Sektoren zu bewältigen: Lebensmittel- und Tierfutterindustrie, Aromen und Geruchsstoffe, Life Sciences, Materialwissenschaften, sowie Schmierstoffe und technische Flüssigkeiten. AFYRENs biobasierte organische Säuren verbinden Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit, ohne dass Kunden ihre Herstellungsprozesse ändern müssen.

Das erste französische Werk der Gruppe, AFYREN NEOXY, ein Joint Venture mit dem SPI-Fonds von Bpifrance, befindet sich in Saint Avold in der Region Grand-Est in Frankreich und bedient hauptsächlich den europäischen Markt.

AFYREN verfolgt zudem ein Projekt in Thailand mit einem Weltmarktführer in der Zuckerindustrie und baut seine Präsenz in Amerika aus, basierend auf zu einem früheren Zeitpunkt unterzeichneten Vertriebsvereinbarungen.

Ende 2024 beschäftigte die AFYREN-Gruppe etwa 130 Mitarbeiter in Lyon, Clermont-Ferrand und Carling Saint-Avold. Das Unternehmen investiert 20% seines Jahresbudgets in Forschung und Entwicklung, um seine nachhaltigen Lösungen weiterzuentwickeln.

AFYREN ist seit 2021 an der Euronext Growth®-Börse in Paris notiert (ISIN-Code: FR0014005AC9, Tickersymbol: ALAFY).

Weitere Informationen: www.afyren.com

Kontakte

AFYREN

Director for ESG, Communications and Public Affairs

Caroline Petigny

caroline.petigny@afyren.com



Investor Relations

Mark Reinhard

investisseurs@afyren.com



Caroline PetignyMark Reinhard NewCap

Investor Relations

Théo Martin / Mathilde Bohin

Tel: 01 44 71 94 94

afyren@newcap.eu



Media Relations

Nicolas Mérigeau / Gaëlle Fromaigeat

Tel: 01 44 71 94 98

afyren@newcap.eu

Théo Martin / Mathilde BohinTel: 01 44 71 94 94Nicolas Mérigeau / Gaëlle FromaigeatTel: 01 44 71 94 98 MC Services AG (international)



Investor Relations

Bettina Ellinghorst



Media Relations

Shaun Brown, Dr. Johanna Kobler



Tel: +49 89 210 228 0

afyren@mc-services.eu

Bettina EllinghorstShaun Brown, Dr. Johanna KoblerTel: +49 89 210 228 0

[1] Finanzierung im Zusammenhang mit den Bemühungen des Unternehmens um eine nachhaltige Entwicklung

08.01.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2063975 08.01.2025 CET/CEST