EQS-News: NanoRepro AG: Erfolgreiche Unternehmensentwicklung und vielversprechende Fortschritte bei Beteiligungen im Jahr 2024

EQS-News: NanoRepro AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung

NanoRepro AG: Erfolgreiche Unternehmensentwicklung und vielversprechende Fortschritte bei Beteiligungen im Jahr 2024



08.01.2025 / 10:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





NanoRepro AG: Erfolgreiche Unternehmensentwicklung und vielversprechende Fortschritte bei Beteiligungen im Jahr 2024

Marburg, 08. Januar 2025 – Die NanoRepro AG (Symbol: NN6; ISIN: DE0006577109), ein führendes Unternehmen im Bereich der Selbstdiagnostik und Nahrungsergänzungsmittel, gibt vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 bekannt.

Das Unternehmen konnte im Jahr 2024 den Umsatz auf 4,4 Millionen Euro steigern und erneut eine deutliche Wachstumsdynamik im Kerngeschäft erzielen. Das Ergebnis für das Geschäftsjahr 2024 ist planmäßig negativ und wird sich im niedrigen siebenstelligen Bereich bewegen. Die flüssigen Mittel und Bankguthaben der Gesellschaft, die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und besicherten Darlehensforderungen liegen derzeit bei insgesamt ca. 13 Millionen Euro.

Das Kerngeschäft der NanoRepro AG – definiert durch die Umsätze außerhalb der Corona-Tests, durch die im Geschäftsjahr 2024 nur noch marginale Umsatzerlöse generiert wurden – hat sich mit einem Umsatzwachstum von rund 2,5 Millionen Euro im Jahr 2023 (Gesamtumsatz 2023: 3,2 Millionen Euro) um 76% auf etwas mehr als 4,4 Millionen Euro im Jahr 2024 verbessert. Diese Entwicklung zeigt den Erfolg der strategischen Fokussierung auf nachhaltige Produktbereiche wie Selbstdiagnostik und Nahrungsergänzungsmittel.

Im Einzelnen entfielen im Jahr 2024 rund 3,7 Millionen Euro des Gesamtumsatzes auf den Bereich der Selbsttests. Dies entspricht einem Anstieg um mehr als 60% im Vergleich zum Vorjahr, in dem Umsätze von 2,3 Millionen Euro in diesem Segment umgesetzt wurden. Damit unterstreicht die NanoRepro AG ihre starke Positionierung im Markt der Selbstdiagnostik.

Das Unternehmen konnte im Bereich der Selbsttests im Jahr 2024 zwei wichtige Erfolge erzielen: Zum einen bietet die Drogeriemarkt-Kette „dm“ inzwischen acht Schnelltests der NanoRepro AG unter der Marke "Mivolis" flächendeckend in ihren Filialen an. Zum Angebot gehören dabei zwei Schwangerschaftstests, ein Ovulationstest, der Vitamin-D-Test, der Eisenmangel-Test, der Darm-Test, der Magenkeim-Test sowie der Zöliakie-Test.

Zum anderen werden die Schnelltests unter der Marke „ZuhauseTEST“ derzeit im Rahmen einer Display-Aktion flächendeckend bei Lidl Österreich angeboten.

„Diese Platzierungserfolge verdeutlichen die hohe Qualität und Verbraucherakzeptanz der NanoRepro-Schnelltests und stellen einen bedeutenden Schritt für die Zukunft in der strategischen Zusammenarbeit mit führenden Drogeriemarkt- und Einzelhandelsketten dar“, betont Stefan Pieh, CFO der NanoRepro AG.

Wachstumstreiber „Alphabiol“

Ein weiterer Wachstumstreiber im Jahr 2024 war das Segment der Nahrungsergänzungsmittel unter der Marke "Alphabiol". Hier konnte der Umsatz von 230.000 Euro im Geschäftsjahr 2023 auf 650.000 Euro im Jahr 2024 gesteigert werden, was einer bemerkenswerten Wachstumsrate von mehr als 180% entspricht.

Die Marke "Alphabiol" umfasst hochwertige Nahrungsergänzungsmittel, die speziell dafür entwickelt wurden, den modernen Lebensstil zu unterstützen. Vom Ausgleich von Nährstoffdefiziten bis hin zur gezielten Förderung der Vitalität bieten die Produkte wissenschaftlich fundierte Lösungen, die den höchsten Ansprüchen an Qualität und Wirksamkeit gerecht werden. Mit einer klaren Fokussierung auf innovative Rezepturen und natürliche Inhaltsstoffe erfreut sich "Alphabiol" großer Beliebtheit bei gesundheitsbewussten Verbrauchern.

„Ziel des Jahres 2025 ist es, das Portfolio der Nahrungsergänzungsmittel weiter auszubauen und einen flächendeckenden Eintritt in den Handel zu erreichen. Dies soll durch eine Kombination aus gezielten Produktneueinführungen, zielgerichtetem Marketing und dem Ausbau von Vertriebspartnerschaften realisiert werden“, so Lisa Jüngst, CEO der NanoRepro AG.

Stark rückläufig war der Umsatz im Bereich der Corona-Schnelltests, der nur noch 60.000 Euro im Jahr 2024 nach 660.000 Euro im Vorjahr betrug. Dieser erwartete Rückgang reflektiert die insgesamt in der Bevölkerung gesunkene Nachfrage nach COVID-19-Diagnostikprodukten im Zuge der abnehmenden pandemischen Dynamik.

Bedeutende Akquisition im Jahr 2024: PaediProtect

Im August 2024 hat die NanoRepro AG bekannt gegeben, dass sie mit einem Anteil in Höhe von 50,03% Mehrheitsanteilseignerin der Paedi Protect AG ist.

Die PaediProtect AG, ein renommiertes Unternehmen im Bereich der Haut- und Gesundheitspflege für Kinder und Babys, ist bekannt für ihre innovativen Produkte, die speziell auf die Bedürfnisse empfindlicher Haut ausgerichtet sind. Ihr Portfolio umfasst dermatologisch getestete Produkte, die sowohl von Endverbrauchern als auch von Fachkreisen hochgeschätzt werden.

Das Unternehmen wird im Geschäftsjahr 2024 Umsatzerlöse in Höhe von ca. 11,5 Millionen Euro bei positivem Ergebnis verzeichnen. Das Umsatzwachstum von 10,8 Millionen Euro im Jahr 2023 auf 11,5 Millionen Euro im Jahr 2024 fiel moderat aus, da die Haupt-Absatzprodukte im Bereich "Sonnenschutz" liegen.

Um sich künftig unabhängiger von saisonalen Einflüssen wie der "Sonne" zu machen, arbeitet das Management des Unternehmens derzeit an einer Strategie zur Diversifizierung seines Portfolios. Weiterer strategischer Fokus im Jahr 2025 liegt auf dem Ausbau des Auslandsvertriebs, um das Wachstumspotenzial auch in internationalen Märkten besser auszuschöpfen.

Erfolg der Beteiligung an der Deutschen Kosmetikwerke AG

Auch die Beteiligung an der Deutschen Kosmetikwerke AG entwickelt sich sehr positiv: Während das Unternehmen im Jahr 2023 noch einen Umsatz in Höhe von 950.000 Euro verzeichnete, konnte es im Jahr 2024 Umsätze über 1,65 Millionen Euro erzielen, was einem Wachstum von 74% entspricht. Das negative Ergebnis wird sich im niedrigen bis mittleren siebenstelligen Bereich bewegen, was die laufenden Investitionen in Wachstum, Markenaufbau und strategische Projekte widerspiegelt.

Die Deutsche Kosmetikwerke AG mit seinem Produktportfolio unter der Marke „NewKee“ ist ein aufstrebendes Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Produktion hochwertiger Hautpflegeprodukte im Erwachsenenbereich spezialisiert hat. Besondere Stärken liegen in der Herstellung natürlicher und innovativer Produktlinien, die den modernen Anforderungen von Verbrauchern gerecht werden. Das Unternehmen arbeitet sehr eng mit dermatologischen Experten zusammen, um Produkte zu entwickeln, die sowohl effektiv als auch hautverträglich sind.

Der operative Fokus der Deutschen Kosmetikwerke AG liegt für die nächsten beiden Jahre darauf, den flächendeckenden Eintritt in den stationären Handel zu schaffen. Dieser strategische Schritt zielt darauf ab, die Deutsche Kosmetikwerke AG als wichtigen Akteur im Bereich innovativer und hochwertiger Hautpflegeprodukte zu positionieren und ihre Präsenz auf dem Markt nachhaltig zu stärken.

NanoRepro hält eine unmittelbare Beteiligung von 10% an der Deutschen Kosmetikwerke AG, während PaediProtect mit einem Anteil von 22,4 % an der Deutschen Kosmetikwerke AG beteiligt ist.

Mit ihren strategischen Beteiligungen und einem dynamischen operativen Geschäft verfolgt die NanoRepro AG eine klare Vision: Die Transformation in ein innovatives, global agierendes Gesundheitsunternehmen. Jedes Investment ist dabei präzise auf diese Zielsetzung ausgerichtet und unterstreicht den Anspruch von NanoRepro, Märkte zu gestalten und global neue Maßstäbe in Gesundheit und Innovation zu setzen.

Über die NanoRepro AG

Die in Marburg an der Lahn ansässige NanoRepro AG ist als Schnelldiagnostik-Hersteller vorwiegend in der gesundheitlichen Planung und Vorsorge tätig. Das börsennotierte Unternehmen setzt auf einen schnellwachsenden Markt, der durch das zunehmende Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung geprägt ist und in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen wird. Das Unternehmen gehört zu den Innovationsführern im Bereich Selbstdiagnostika. NanoRepro hat mehr als 25 Schnelltests im Portfolio – darunter verschiedene Corona-Tests und fünf weitere Tests für den medizinischen Fachgebrauch. Daneben werden unter anderem Schwangerschaftstests, Tests zur Magengesundheit, Darmkrebsvorsorge und Fruchtbarkeitsbestimmung des Mannes sowie unterschiedliche Allergie-Tests im Sortiment geführt. Zudem vertreibt die NanoRepro AG unter der Marke „alphabiol“ Komplementärprodukte im Bereich der Nahrungsergänzung. Seit Herbst 2024 besitzt das Unternehmen eine Mehrheitsbeteiligung an der Paedi Protect AG, einem innovativen Unternehmen, das sich auf hochwertige Hautpflegeprodukte für Babys und Kinder mit natürlichen und gesundheitlich verträglichen Inhaltsstoffen fokussiert.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Lisa Jüngst

Tel.: +49-6421-951449

E-Mail: juengst@nanorepro.com

08.01.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: NanoRepro AG Untergasse 8 35037 Marburg Deutschland Telefon: + 49-6421 - 9514 49 Internet: www.nanorepro.com ISIN: DE0006577109 WKN: 657710 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2063111

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2063111 08.01.2025 CET/CEST