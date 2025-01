IRW-News: Endeavour Silver Corp.: Endeavour Silver stellt Update hinsichtlich Fortschritt bei Terronera bereit

IRW-PRESS: Endeavour Silver Corp.: Endeavour Silver stellt Update hinsichtlich Fortschritt bei Terronera bereit

Vancouver, Kanada - 8. Januar 2025 / IRW-Press / Endeavour Silver Corp. (Endeavour oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silver-corp/) (NYSE: EXK; TSX: EDR) stellt ein Update hinsichtlich des Fortschritts bei seinem Projekt Terronera bereit.

Beim Projekt Terronera kam es im Dezember zu Verzögerungen bei der Lieferung kritischer Baustahlkomponenten, die für die Errichtung der unteren Plattform und die Installation des Bergefilterbereichs erforderlich sind. Dies hat sich negativ auf die allgemeine Produktivität des Projekts und den erwarteten Zeitplan für die Inbetriebnahme ausgewirkt. Angesichts dieser Verzögerungen reduzierte das Management das Personal am Standort über die Feiertage von 20. Dezember 2024 bis 6. Januar 2025, um Kosten einzusparen. Die Errichtung der unteren Plattform und die Installation des Filterbereichs sind der kritische Pfad zur Nassinbetriebnahme, die nun für den Beginn des zweiten Quartals 2025 erwartet wird.

Nach der Aufhebung der Transportbeschränkungen durch Mexiko wurden diese Woche die kritischen Stahllieferungen und die Installation fortgesetzt. Das Team, das für die Erdarbeiten verantwortlich ist, hat den Bergeteich betriebsbereit gemacht und das Team, das mit der Betriebsbereitschaft betraut ist, setzt die Trockeninbetriebnahme der oberen Plattform fort. Die oberirdischen Erzhalden, einschließlich des gebrochenen Erzes, nähern sich ihrer Kapazitätsgrenze, während das Minenpersonal die Stollenvorbereitung auf mehreren Ebenen fortsetzen und die Minenerschließung vorantreiben wird. Die Inbetriebnahme des Zerkleinerungskreislaufs hat begonnen, wobei die SAG- und Kugelmühlen erfolgreich mehrere Stunden lang bei voller Betriebsgeschwindigkeit getestet wurden, um die Lagertemperaturen, die Vibrationen und die Schmiersysteme unter Leerlaufbedingungen zu überprüfen.

Das Management wird im Laufe dieses Monats ein Update hinsichtlich der Bauarbeiten im vierten Quartal bereitstellen, ähnlich wie bei früheren Quartalsberichten, einschließlich einer Fotogalerie und aktualisierter Fixkosten für den Standort für das erste Quartal 2025.

Chief Operating Officer Don Gray sagte: Leider fiel der revidierte Zeitplan für die Baustahllieferungen mit den Transportbeschränkungen in der Ferienzeit zusammen, was zu Unterbrechungen in der Lieferkette und einer eingeschränkten Verfügbarkeit wichtiger Techniker führte. Als klar war, dass die Produktivität des Standorts beeinträchtigt werden würde, hielten wir es für klug, das Personal zu reduzieren und so die Personalkosten vorübergehend zu senken. Dies gab unserem Bauteam die Möglichkeit, Kraft für die letzten Anstrengungen zur erfolgreichen Fertigstellung von Terronera zu tanken.

Über Endeavour Silver: Endeavour ist ein mittelgroßes Edelmetallunternehmen, dass sich nachhaltigen und verantwortungsvollen Bergbaupraktiken verpflichtet hat. Mit Betrieben in Mexiko und der Entwicklung der neuen Schlüsselmine im Bundesstaat Jalisco möchte das Unternehmen einen positiven Beitrag zur Bergbauindustrie und den Gemeinden, in denen es tätig ist, leisten. Darüber hinaus verfügt Endeavour über ein Portfolio von Explorationsprojekten in Mexiko, Chile und den Vereinigten Staaten, was dem Unternehmen zu seinem Ziel verholfen hat, ein erstklassiger führender Silberproduzent zu werden.

