Kapazität an erneuerbaren Energien steigt um 12 Prozent

BERLIN (dpa-AFX) - Die in Deutschland installierte Kapazität an erneuerbaren Energien ist im vergangenen Jahr nach Zahlen der Bundesnetzagentur um 12 Prozent auf knapp 190 Gigawatt (GW) gestiegen. Das Wachstum entfalle vor allem auf die Energieträger Wind und Solar, teilte das Bundeswirtschaftsministerium in Berlin mit. Knapp 20 GW wurden demnach im vergangenen Jahr neu installiert.

"Die erneuerbaren Energien übernehmen mittlerweile die Hauptaufgabe bei der Stromerzeugung in Deutschland - gemessen an der Gesamterzeugung in Deutschland entfielen 254,9 TWh oder fast 60 Prozent auf erneuerbare Energieträger", sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). "Gleichzeitig haben wir so wenig Kohle verstromt wie seit Jahrzehnten nicht mehr."

Boom bei Solar

Die Leistung der Solaranlagen in Deutschland stieg im vergangenen Jahr demnach um 16,2 GW, laut Ministerium mehr als im Vorjahr. Zwei Drittel des Zubaus entfielen auf Hausdächer, Fassaden oder andere Gebäudeteile, der Rest auf größere Flächen. Spitzenreiter war Bayern mit 4 GW. Die Gesamtleistung lang am Jahresende bei 99,3 GW - über dem gesetzlich festgeschriebenen Jahresziel von 88 GW.

Abschwächung bei Wind an Land - aber viel mehr Genehmigungen

Die Leistung der Windräder an Land stieg unter dem Strich um 2,5 GW, den Angaben zufolge weniger als im Jahr davor. Das ist ein Nettowert, da stillgelegte Anlagen abgezogen wurden. Zum Jahresende lag die Gesamtleistung bei 63,5 Gigawatt - also unterhalb des Jahresziels von 69 GW.

Ein Zuwachs etwa bei der Windenergie bedeutet nicht immer auch ein zusätzliches Windrad, weil auch alte Anlagen gegen höhere und leistungsstärkere ausgetauscht werden.

Ein sattes Plus von fast 90 Prozent gegenüber 2023 gab es den Angaben zufolge bei Genehmigungen, die bei knapp 15 GW lagen. Das ist laut Ministerium ein Rekord. "Wir haben die Genehmigungsverfahren in den letzten zwei Jahren konsequent vereinfacht und beschleunigt. Davon profitiert die Ausbau- und Genehmigungsdynamik nun endlich spürbar", so Habeck. Bundesnetzagentur-Chef Klaus Müller erwartet damit in den nächsten Jahren steigende Zubauzahlen.

Wind auf See noch weit von 2030-Ziel entfernt

Die Leistung der Windräder auf See ist um 0,7 GW gestiegen, was den Angaben zufolge einer Verdopplung des Zubaus vom Vorjahr entspricht. In Nord- und Ostsee entstanden 73 neue Windräder in zwei Parks in Nord- und Ostsee. Die Gesamtleistung auf See liegt damit bei 9,2 GW. Damit bleibt bis zum Ziel für das Jahr 2030 allerdings noch eine Riesen-Lücke: Bis dahin sollen Windräder mit einer Gesamtleistung von mindestens 30 GW in Nord- und Ostsee stehen.

Biomasse-Gesamtleistung knapp hinter Wind auf See

Die Leistung der deutschen Biomasseanlagen ist demnach um 110 Megawatt gestiegen, ähnlich wie im Vorjahr. Die Gesamtleistung liegt bei etwa 9 GW.

Die Zahlen für den Monat Dezember wurden geschätzt, endgültige Werte sollen noch folgen./hrz/DP/he