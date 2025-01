Umfrage: US-Unternehmen schaffen weniger Jobs als erwartet

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington (Reuters) - Die US-Unternehmen haben einer Umfrage zufolge im Dezember weniger Stellen geschaffen.

In der Privatwirtschaft entstanden 122.000 neue Arbeitsplätze, wie der Personaldienstleister ADP am Mittwoch zu seiner Firmenbefragung mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit 140.000 gerechnet. Im November entstanden noch 146.000 neue Jobs.

"Im letzten Monat des Jahres 2024 verlangsamte sich das Wachstum auf dem Arbeitsmarkt, wobei sich sowohl die Zahl der Neueinstellungen als auch die Lohnzuwächse abschwächten", sagte ADP-Chefvolkswirtin Nela Richardson. Das Gesundheitswesen habe in der zweiten Jahreshälfte herausgestochen und mehr Arbeitsplätze als jeder andere Bereich geschaffen. Dagegen sank die Beschäftigung in der Industrie zuletzt drei Monate in Folge.

Die US-Notenbank Fed, die neben der Inflation auch den Arbeitsmarkt genau im Auge behält, hat ihren Leitzins im vergangenen Jahr dreimal gesenkt. Am Freitag veröffentlicht die Regierung den Arbeitsmarktbericht, der auch die Jobs im öffentlichen Dienst umfasst. Experten erwarten für Dezember einen Stellenaufbau von 160.000 außerhalb der Landwirtschaft.

(Reuters-Büro Washington, geschrieben von René Wagner, redigiert von Thomas Seythal)