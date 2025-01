EQS-News: Trade Republic eröffnet nationale Geschäftseinheiten in Frankreich, Spanien und Italien. 8 Millionen Kunden verwalten nun ein Vermögen von über 100 Milliarden Euro.

Emittent / Herausgeber: Trade Republic Bank GmbH / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Produkteinführung

Trade Republic eröffnet nationale Geschäftseinheiten in Frankreich, Spanien und Italien. 8 Millionen Kunden verwalten nun ein Vermögen von über 100 Milliarden Euro.



09.01.2025 / 06:30 CET/CEST

Die Anzahl der Kunden wurde in nur einem Jahr verdoppelt. Das von den Kunden verwaltete Vermögen erreicht den Meilenstein von 100 Milliarden Euro. Insbesondere die Karte und Girokonto haben zum starken Wachstum beigetragen.

Der Anteil internationaler Kunden steigt auf mehr als ein Drittel. Mit den nationalen Geschäftseinheiten und der eigenen Wertpapierabwicklung werden lokale Bankprodukte in bspw. Frankreich, Spanien oder Italien gestartet.

In Frankreich erreicht die digitale Bank 1 Million Kunden und führt als erste Bank den provisionsfreien Sparplan für das steuerbegünstigte staatliche Spardepot PEA ein.

Das Geschäftsjahr sowie das Kalenderjahr 2024 konnten trotz Weitergabe der EZB-Zinsen an die Kunden profitabel abgeschlossen werden.





Berlin, 9. Januar 2025. Im sechsten Jahr nach Marktstart hat Trade Republic die Anzahl der Kunden auf 8 Millionen verdoppelt. Diese verwalten ein Vermögen von 100 Milliarden Euro. Damit ist Trade Republic der mit Abstand größte Broker Europas und baut seine Position als führende Sparplattform weiter aus. Insbesondere die Einführung der Karte und das Girokonto haben im vergangenen Jahr zum Wachstum beigetragen. Ein Drittel der Kunden kommt bereits aus den internationalen Märkten. Im Jahr 2025 soll das internationale Wachstum nun weiter verstärkt werden. Dazu eröffnet Trade Republic lokale Geschäftseinheiten. Zusammen mit der eigenen Wertpapierabwicklung werden so lokale Bank- und Sparprodukte angeboten. Als erstes können nun die über 1 Million französischen Kunden in einen provisionsfreien Sparplan für das staatliche Spardepot PEA investieren. Dazu erhalten sie ein französisches Girokonto mit 3 Prozent Zinsen pro Jahr und nationaler IBAN.

„In ganz Europa entsteht eine neue Generation von Sparern am Kapitalmarkt, die ihr Geld selbst in die Hand nimmt. Ein Großteil dieser Kunden startet diesen Weg bei Trade Republic. In nur sechs Jahren haben diese Kunden über 100 Milliarden Euro bei uns angespart. Das zeigt die Größe dieser Bewegung und das Potential für die Zukunft", sagt Christian Hecker, Mitgründer von Trade Republic. „2024 haben wir massiv in unsere Infrastruktur investiert. Mit den nationalen Geschäftseinheiten und der eigenen Wertpapierabwicklung haben wir eine europäische Plattform aufgebaut. Als erste europäische Bank wollen wir in jedem Markt die lokal attraktivsten Bank- und Sparprodukte anbieten."

Schon heute bietet Trade Republic mit einem kostenlosen Girokonto, der vollen Weitergabe der EZB-Zinsen von aktuell 3 Prozent pro Jahr auf das gesamte Guthaben, einer kostenlosen Bezahlkarte, die 1 Prozent bei jeder Zahlung in einen Sparplan investiert, sowie dem provisionsfreien Anlegen an den Kapitalmarkt das beste Angebot für das eigene Geld. Jeder europäische Markt hat zudem lokale Besonderheiten. Mit seiner neuen europäischen Technologie- und Lizenzplatform kann Trade Republic sein Angebot ausweiten. 2025 werden Kunden in vielen EU-Märkten Girokonten mit nationaler IBAN sowie lokalen Zahlungsmethoden erhalten. Zusätzlich werden in den größten Märkten die jeweils staatlich geförderten Sparprodukte mit Steuervorteilen angeboten.

„Trade Republic erreicht heute 340 Millionen Menschen in Europa. Ein Großteil hat noch keinen Zugang zum günstigen und einfachen Sparen. Trade Republic wird die erste Bank Europas, die die größten Märkte maximal lokal abdeckt", sagt Julian Collin, General Manager International Markets. „Heute starten wir in Frankreich mit nationaler IBAN und Girokonto. Dazu führen wir als erste Bank das provisionsfreie staatlich geförderte Spardepot ein. Das ist ein wahrer Meilenstein für die Sparer im zweitgrößten Bankenmarkt Europas."

2024 hat Trade Republic nachhaltig in die eigene Infrastruktur investiert. Dabei ist das Geschäft stark gewachsen. Die Bank hat bei vollständiger Weitergabe der EZB-Zinsen an seine Kunden sowohl das Geschäftsjahr sowie das Kalenderjahr 2024 wiederholt profitabel abgeschlossen.

Über Trade Republic



Trade Republic hat die Mission, jedem die Möglichkeit zu geben, durch einfachen, sicheren und kostenlosen Zugang zum Finanzsystem Wohlstand zu schaffen. Mit vielen Millionen Kunden aus 17 europäischen Ländern und einem verwalteten Vermögen von über 100 Milliarden Euro ist Trade Republic für viele Europäer bereits die HomeScreen-App für die Verwaltung ihres Vermögens. Trade Republic bietet Investitionen in Sparpläne, Bruchteil Handel von Aktien, ETFs, Anleihen sowie Derivate und Kryptowährungen an. Zusätzlich profitieren Kunden von der Trade Republic Karte mit 1 Prozent Saveback auf Kartenzahlungen sowie dem Girokonto, das Zinsen in Höhe der Europäischen Zentralbank (EZB) für alle Kunden bietet. Trade Republic ist eine Vollbank und wird von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie der Deutschen Bundesbank beaufsichtigt. Europas größter Broker und führende Sparplattform hat Wachstumskapital von weltweit führenden Investoren wie Accel, Peter Thiels Founders Fund, Ontario Teachers‘ Pension Plan, Sequoia, Creandum und TCV erhalten. Das in Berlin ansässige Unternehmen wurde 2015 von Christian Hecker, Thomas Pischke und Marco Cancellieri gegründet.

