DAX® - Auf der Suche nach dem nächsten Bewegungsimpuls

Der DAX® pendelte gestern innerhalb einer recht geringen Hoch-Tief-Spanne von 115 Punkten seitwärts. Auch die Umsätze fielen dünner als gewöhnlich aus. Vor dem Hintergrund des Gedenktages zu Ehren des verstorbenen US-Präsidenten Jimmy Carter lässt sich diese Bewegungsarmut recht gut erklären. Damit haben die deutschen Standardwerte die letzten drei Tagesschlusskurse allesamt innerhalb einer engen Spanne von lediglich 23 Punkten ausgeprägt. Charttechnisch definiert beim DAX® das bisherige Rekordhoch bei 20.523 Punkten zusammen mit dem oberen Bollinger Band (akt. bei 20.591 Punkten) ein wichtiges Barrierenbündel. Auf der Unterseite steckt indes das ehemalige Allzeithoch vom Oktober bei 19.675 Punkten den Auftakt zu einem massiven Rückzugsbereich ab. In Kombination mit der 50-Tages-Linie (akt. bei 19.703 Punkten) sowie dem Dezembertief (19.650 Punkte) entsteht hier eine Haltezone aus der Kategorie „strategische Absicherung“. Schließlich würde der Bruch dieser Bastion für den Abschluss einer oberen Umkehr sorgen. Zum Wochenabschluss dürfte der DAX® erneut nahezu unverändert in den Handel starten. Per Saldo ist das Aktienbarometer also auf der Suche nach dem nächsten Bewegungsimpuls.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

