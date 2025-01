GNW-News: Vielseitige Anwendungen der universell einsetzbaren Soft-Robotik von Wisson Robotics sind ein Highlight auf der CES 2025

^LAS VEGAS, Jan. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Stand von Wisson Robotics auf

der CES 2025 hat mit Live-Demos modernster Soft-Robotik und auf der Pliabot®- Technologie basierenden Anwendungen in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gestanden. Diese Demos und Roboter demonstrierten mit ihren Pliabot®-Muskeln, -Gelenken und -Armen die wichtigsten technischen Fähigkeiten sowie einzigartige Vorteile und weckten großes Interesse bei den Messebesuchern. Hinter diesen Innovationen steckt die unternehmenseigene Pliabot®-Technologie, die auf dem Konzept ?Emulation of Human Muscles, Transcend Human Capabilities" (Nachahmung menschlicher Muskeln, Übertreffen menschlicher Fähigkeiten) beruht. Mit weichen bionischen Muskeln und neuronaler Intelligenz ahmt diese Technologie die Eigenschaften menschlicher Muskeln nach und bietet damit fünf wesentliche Vorteile, die die beiden größten Herausforderungen beim Einsatz von Robotern in großem Maßstab bewältigen: Anpassungsfähigkeit und Kosten. * Hohes Last-Gewicht-Verhältnis: Erreicht ein Last-Gewicht-Verhältnis von 2000:1 und ist somit starren Gelenksystemen und anderen herkömmlichen Lösungen überlegen. * Hohe Umweltbeständigkeit: Langlebige Materialien und abgedichtete Druckkammern, die wasser- und staubdicht sowie korrosionsbeständig sind und selbst extremen Witterungsverhältnissen und elektromagnetischer Strahlung standhalten. * Hervorragende Anpassungsfähigkeit an die jeweilige Aufgabenstellung: Flexible Strukturen ermöglichen eine präzise Positionskontrolle und adaptive Anpassungen während des Kontakts, wodurch die operative Stabilität erhalten bleibt. * Erhöhte Interaktionssicherheit: Pliabot-Muskeln und -Gelenke ermöglichen eine passive Verformung, die in Verbindung mit weichen Materialien zur Stoßdämpfung eine sichere Interaktion gewährleistet. * Kostenvorteil: Durch den Einsatz von weichen Materialien auf Polymerbasis und 3D-Drucktechniken entfallen teure Sensoren und die Produktionsinvestitionen werden erheblich reduziert. Wisson Robotics hat eine Vielzahl von Pliabot-gestützten Produkten für verschiedene Anwendungen entwickelt, insbesondere für Präzisionseinsätze in der Luft und das automatische Aufladen von Elektrofahrzeugen. So nutzt beispielsweise das Orion AP3-P3 Pliabot® Aerial Tethered Cleaning System einen Pliabot-Tragrahmen für ein adaptives Balanceverhalten und eine weiche Kollisionsdämpfung, wodurch eine beispiellose Betriebssicherheit gewährleistet wird. Das System ist ideal für Reinigungsarbeiten in großer Höhe. Der Orion AP30-N1 Pliabot® Aerial Manipulator unterstützt mit seinem leichten Pliabot-Roboterarm die Leistungsfähigkeit herkömmlicher Drohnen und ermöglicht präzise Aufgaben aus der Luft, wie z. B. Greifen, Platzieren und Sammeln. Dank dieser Innovation werden das Risiko und der Schwierigkeitsgrad komplexer Aufgaben in anspruchsvollen Umgebungen erheblich reduziert. Darüber hinaus ist der Pliabot® Automatic Charging Robot aufgrund seiner einzigartigen Kosten- und Leistungsvorteile ideal für den breiten kommerziellen Einsatz geeignet. Er trägt maßgeblich zum intelligenten Fahrerlebnis bei und verleiht der Entwicklung der Elektrofahrzeugindustrie starke Impulse. Diese bahnbrechenden Innovationen verdeutlichen den Anspruch von Wisson Robotics, Branchen und Bereiche des täglichen Lebens durch modernste Soft- Robotik zu optimieren und sicherere, intelligentere und effizientere Lösungen anzubieten. Quelle: Wisson International Limited Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a751c26b-dbd3-4783-bd09- 3e3fdcdc8ab1 °