Original-Research: Shelly Group SE (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Shelly Group SE - von Montega AG 10.01.2025 / 15:15 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Shelly Group SE Unternehmen: Shelly Group SE ISIN: BG1100003166 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 10.01.2025 Kursziel: 49,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach Top Line-Guidance übertroffen - Wachstumsstory dürfte auch in 2025 anhalten Die Shelly Group hat heute die vorläufigen Zahlen für 2024 berichtet und konnte die eigene Prognose zum wiederholten Mal übertreffen. Saisonal starkes Q4 mit weiterem Erlöswachstum trotz veränderter Rechnungslegung: Nach vorläufigen Berechnungen erzielte die Shelly Group in 2024 Konzernerlöse in Höhe von ca. 107 Mio. EUR, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 43% entspricht und damit auch im vergangenen Jahr oberhalb der Guidance i.H.v. 105 Mio. EUR liegt. Dies gelang trotz einer Anpassung der Rechnungslegung im vierten Quartal, die infolge von veränderten Händlerkonditionen erfolgte. Seitdem verbucht Shelly Bonuszahlungen infolge einer Zielerreichung nicht mehr als Marketingkosten, sondern als Gegenbuchung zum erzielten Umsatz. Dies reduzierte den Erlös in Q4 um rund 2 Mio. EUR gegenüber der bisherigen Berechnungsmethode. Somit wäre ohne die Anpassung auch unsere Prognose i.H.v. 109,4 Mio. EUR getroffen worden. Im Schlussquartal 2024 erzielte Shelly eine Wachstumsrate von 37% yoy, was bereinigt um die erläuterten Rechnungslegungseffekte weiterhin einer Steigerung oberhalb von 40% entspricht. Hinsichtlich der Profitabilität erwarten wir weiterhin ein EBIT i.H.v. 28 Mio. EUR, was aufgrund der leicht geringeren Umsatzbasis einer EBIT-Marge von über 26% gleichkommt. Damit dürfte Shelly auch ergebnisseitig die in Aussicht gestellten 26 Mio. EUR spürbar übertreffen. Die anhaltende Wachstumsdynamik des Unternehmens ist äußerst beeindruckend und dürfte die Marktentwicklung weiterhin deutlich outperformen. Prognosen an neue Rechnungslegung angepasst: Wir berücksichtigen die veränderte Umsatzrealisierung in unseren Prognosen und passen die Wachstumsrate in 2025 entsprechend an. Somit erwarten wir im kommenden Jahr einen Umsatz von 148,9 Mio. EUR, womit Shelly weiterhin auf dem Weg ist, das nochmals bestätigte Mittelfristziel von 200 Mio. EUR in 2026 zu übertreffen, was infolge der geringeren Umsatzrealisierung umso beeindruckender ist. Unsere Bottom Line-Prognosen bleiben von der Änderung unberührt. Rechtsformwechsel zur europäischen Gesellschaft: Mitte Dezember hat Shelly den lange geplanten Wechsel der Rechtsform von der bulgarischen AD in die europäische Societas Europaea (SE) vollzogen. Dieser wurde auf der außerordentlichen Hauptversammlung im Oktober beschlossen und dürfte die Shelly Group für europäische Investoren, die mit dieser Rechtsform vertrauter sind als mit der vorherigen, noch attraktiver machen. Fazit: Shelly hat in 2024 seinen Wachstumspfad fortgesetzt. Das Unternehmen macht sowohl operativ als auch in der Wahrnehmung bei Investoren (XETRA-Listing, Kursnotierung in EUR, Rechtsformwechsel) erhebliche Fortschritte, was sich ebenfalls im deutlich gestiegenen Investoreninteresse bei Roadshows und Kapitalmarkttagen zeigt. Wir bekräftigen daher unsere Kaufempfehlung bei einem unveränderten Kursziel i.H.v. 49,00 EUR. 