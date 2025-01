So viele Frauen wie nie zuvor in Vorständen der Dax-Konzerne

STUTTGART/BERLIN (dpa-AFX) - Der Frauenanteil in den Vorständen der 160 Dax -Konzerne ist nach einer Auswertung der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY auf einen Höchstwert gestiegen. Zum 1. Januar 2025 saßen mit 136 Managerinnen demnach mehr Frauen als je zuvor in den Vorständen dieser Unternehmen - 14 Frauen mehr als im Januar 2024.

Damit ist laut EY knapp jedes fünfte Vorstandsmitglied (19,6 Prozent) dieser Unternehmen weiblich. Vor zehn Jahren, im Januar 2015, saßen gerade einmal 25 Managerinnen in den leitenden Gremien von Deutschlands Top-160-Dax-Unternehmen.

In den Aufsichtsräten hat sich der Frauenanteil laut dem Verband "Frauen in die Aufsichtsräte" (Fidar) in den vergangenen zehn Jahren fast verdoppelt. Der Verband bezieht sich dabei sowohl auf die Top-160-Dax-Unternehmen als auch auf 19 weitere paritätisch mitbestimmte Konzerne.

Während im Januar 2015 rund 20 Prozent Frauen in den Aufsichtsräten dieser Unternehmen saßen, sind es nach Angaben der Organisation derzeit 37,2 Prozent. Das entspricht aktuell 755 Frauen gegenüber 1.272 männlichen Mitgliedern. Laut Fidar-Präsidentin Anja Seng ist dies zwar ein Fortschritt. Ein Gleichgewicht zwischen Frauen und Männern in Führungspositionen sei damit aber noch lange nicht hergestellt./axr/DP/zb