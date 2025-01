Todeszahl bei Bränden von Los Angeles steigt - Tausende Häuser zerstört

(Reuters) - Bei den schwersten Waldbränden in der Geschichte von Los Angeles steigt die Zahl der Toten weiter.

Inzwischen sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen, wie ein Gerichtsmediziner des Los Angeles County am späten Donnerstagabend (Ortszeit) sagte. Bezirks-Sheriff Robert Luna erklärte angesichts der weit verbreiteten Verwüstung, dass die Zahl wohl noch steigen werde. "Es sieht so aus, als ob eine Atombombe in diese Gebiete eingeschlagen wäre. Ich erwarte keine guten Nachrichten."

Insgesamt wüten noch fünf Brandherde im Bezirk Los Angeles auf einer Fläche von rund 13.750 Hektar - so groß wie etwa 19.000 Fußballfelder. Die Feuer werden immer wieder von starken Winden angefacht. Bislang wurden fast 10.000 Gebäude zerstört, 180.000 Personen mussten die gefährdeten Gebiete verlassen.

Allein das Feuer in Eaton nordöstlich der US-Metropole habe 4000 bis 5000 Gebäude beschädigt oder zerstört, sagte Sheriff Luna. Das Palisades-Feuer zwischen Santa Monica und Malibu im Westen der Stadt gilt als größter Brandherd und hat nach offiziellen Angaben 5300 Gebäude zerstört. Dort befinden sich unter anderem auch die deutschen Kulturstätten Villa Aurora und das Thomas Mann Haus, die Zufluchtsstätten der Schriftsteller Lion Feuchtwanger und Thomas Mann vor den Nationalsozialisten.

Zwischenzeitlich ließen die Winde am Donnerstag etwas nach und ermöglichten wieder mehr Löscharbeiten aus der Luft. Am Himmel waren Flugzeuge zu sehen, die Löschmittel und Wasser auf die brennenden Hügel abwarfen. Das Palisades-Feuer war jedoch nur zu sechs Prozent eingedämmt, das Eaton-Feuer überhaupt nicht. Zudem erreichten die Winde in der Nacht zu Freitag wieder Sturmstärke. Nach Angaben der örtlichen Behörden ist bis Freitagnachmittag Ortszeit weiter mit extremer Brandgefahr zu rechnen. Feuerwehrleute aus einem halben Dutzend anderer US-Bundesstaaten und Kanada wurden zusätzlich nach Kalifornien entsandt.

US-Präsident Joe Biden hatte am Dienstag den Katastrophenzustand in Kalifornien ausgerufen. Am Donnerstag sagte er zu, dass seine Regierung in den nächsten 180 Tagen alle Wiederaufbaukosten übernehmen werde. Dies umfasse die Beseitigung von Trümmern und Gefahrstoffen, Notunterkünfte und die Gehälter der Ersthelfer. "Ich habe dem Gouverneur und den Verantwortlichen vor Ort gesagt, dass sie keine Kosten scheuen sollen, um diese Brände einzudämmen", sagte Biden nach einem Treffen mit hochrangigen Beratern im Weißen Haus.

Der private Wetter-Vorhersagedienst AccuWeather schätzte den Schaden und den wirtschaftlichen Verlust durch die Brände auf 135 bis 150 Milliarden Dollar. Es sei eine mühsame Erholung und steigende Versicherungskosten für die Hausbesitzer zu erwarten. Zuvor hatten Analysten von Morningstar DBRS die möglichen Sachschäden mit acht Milliarden Dollar beziffert, die US-Bank JPMorgan gab einem Bericht von "The Insurer" zufolge mit 20 Milliarden Dollar die größte Schadensschätzung ab.

