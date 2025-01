Deutscher Tourismus schüttelt Corona ab - Branche vor Übernachtungsrekord

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die deutsche Tourismusbranche steuert für 2024 auf einen Übernachtungsrekord hin.

Nach den ersten elf Monaten des vorigen Jahres zählten die Beherbergungsbetriebe insgesamt 465,3 Millionen Übernachtungen, wie das Statistische Bundesamt am Montag zu den bisher verfügbaren Daten mitteilte. Damit lag die Übernachtungszahl 1,8 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum und 0,1 Prozent über dem bisherigen Höchststand von Januar bis November 2019 – also vor Beginn der Corona-Pandemie. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland stieg gegenüber Januar bis November 2023 um 1,1 Prozent auf 386,4 Millionen. Bei den Gästen aus dem Ausland gab es ein Plus von 5,4 Prozent auf 78,9 Millionen.

Allein für November steht binnen Jahresfrist ein Anstieg von 4,8 Prozent auf 32,3 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste zu Buche. "Dass trotz unbeständigen Wetters und der Weihnachtsferien die Übernachtungszahlen im November gestiegen sind, ist ein absolut positives Zeichen", sagte der Geschäftsführer des Deutschen Tourismusverbandes (DTV), Norbert Kunz. "Den Destinationen ist es gelungen, auch in der Nachsaison mit ihren Angeboten für eine stabile Nachfrage zu sorgen."

Der Deutschland-Tourismus erholt sich zwar immer mehr von den Einbußen aus der Pandemie-Zeit. Allerdings drücken die Konjunkturflaute und die anhaltende Inflation auf den privaten Konsum. Die Verunsicherung vieler Menschen - nicht zuletzt durch die anstehende Bundestagsneuwahl im Februar - bekommt auch das Gastgewerbe zu spüren. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) bezeichnete jüngst die Lage in der Branche als alarmierend. "Wirtschaftlich haben sich die Betriebe noch nicht von den Folgen der Corona-Pandemie erholen können", hieß es dazu.

