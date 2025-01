EQS-News: Nemetschek SE: Usman Shuja wird in den Vorstand der Nemetschek Group berufen

EQS-News: Nemetschek SE / Schlagwort(e): Personalie

Nemetschek SE: Usman Shuja wird in den Vorstand der Nemetschek Group berufen



13.01.2025

Corporate News

Usman Shuja wird in den Vorstand der Nemetschek Group berufen

München, 13. Januar 2025 - Die Nemetschek Group (ISIN DE 0006452907), ein weltweit führender Softwareanbieter für die digitale Transformation in der Bau- und Medienbranche, erweitert den Vorstand. Der Aufsichtsrat hat Usman Shuja einstimmig mit Wirkung zum 1. Januar in den Vorstand berufen. Usman Shuja wird weiterhin als Chief Division Officer (CDO) der Build & Construct Division und als CEO von Bluebeam Inc. tätig sein.

Mit der Ernennung von Usman Shuja erweitert die Nemetschek Group ihren Vorstand um ein drittes Mitglied neben CEO Yves Padrines sowie CFO Louise Öfverström. Usman Shuja ist seit September 2023 für die Nemetschek Group tätig und hat seitdem entscheidende strategische Impulse gesetzt. So hat er die Ausrichtung der Build & Construct Division mit einem verbesserten Go-to-Market-Ansatz und der Umstellung von Bluebeam auf ein Subskriptionsmodell erfolgreich umgesetzt. Darüber hinaus zählt die Akquisition von GoCanvas – einem führenden SaaS-Anbieter für Softwarelösungen zur verbesserten Zusammenarbeit von Facharbeitern auf der Baustelle – zu seinen Erfolgen.

„Ich freue mich sehr, Usman Shuja im Vorstand begrüßen zu dürfen“, so Yves Padrines, CEO der Nemetschek Group. „Er ist eine außergewöhnliche Führungspersönlichkeit mit umfassender Branchenexpertise und einem tiefen Verständnis dafür, wie Unternehmen sich stetig innovativ weiterentwickeln, um letztlich ihre Kundinnen und Kunden besser zu bedienen und den Mehrwert für sie nachhaltig zu steigern. Seit seinem Eintritt in die Nemetschek Group hat Usman bereits wichtige strategische Prioritäten umgesetzt, die Bluebeam und die Build & Construct Division für die nächste Wachstumsphase positionieren.“

Usman Shuja zu seiner Ernennung: „Ich freue mich sehr, dem Vorstand beizutreten und eng mit den engagierten Teams der Nemetschek Group zusammenzuarbeiten. Gemeinsam können wir Innovationen vorantreiben, die Branche zukunftsfähig weiterentwickeln und unseren Kunden und Partnern einen einzigartigen Mehrwert bieten. Ich freue mich darauf, zum Erfolg der Gruppe beizutragen, indem ich Wachstum durch Innovationen, erstklassige Go-to-Market-Strategien und die Gestaltung attraktiver Kundenerlebnisse fördere – stets mit Blick auf unsere gemeinsame Vision für die Zukunft.“

Usman Shuja ist eine erfahrene Führungspersönlichkeit im Technologiesektor und bringt eine umfassende Expertise in der Förderung operativer Exzellenz in internationalen, wachstumsstarken Unternehmen mit. Bevor er zur Nemetschek Group wechselte, war er Vice President und General Manager des Bereichs Connected Buildings bei Honeywell. Weitere Stationen seiner Karriere waren renommierte Unternehmen wie die Boston Consulting Group, IBM und Dell. Usman Shuja war außerdem Gründungsmitglied von Avathon (ehemals SparkCognition), einem wegweisenden Softwareunternehmen, das sich auf künstliche Intelligenz (KI) spezialisiert hat.

Usman Shuja hat einen Master in Public Administration (MPA) von der Kennedy School of Government an der Harvard University, einen MBA von der Kellogg School of Management an der Northwestern University und einen Bachelor in Computerwissenschaften von der University of Texas in Austin.

Über die Nemetschek Group

Die Nemetschek Group ist ein weltweit führender Softwareanbieter für die digitale Transformation der AEC/O- und Medienbranche. Die intelligenten Softwarelösungen decken den gesamten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab und ermöglichen Kreativen, ihre Arbeitsabläufe zu optimieren. Kunden können Gebäude und Infrastrukturen effizienter und nachhaltiger planen, bauen und verwalten sowie digitale Inhalte wie Visualisierungen, Filme und Computerspiele kreativ entwickeln. Der Softwarekonzern treibt neue Technologien und Ansätze wie künstliche Intelligenz, digitale Zwillinge und offene Standards (OPEN BIM) in der AEC/O-Industrie voran, um so die Produktivität und Nachhaltigkeit der Branche zu steigern. Dabei erweitern wir unser Portfolio kontinuierlich, u. a. durch Investitionen in disruptive Start-ups. Derzeit gestalten mehr als sieben Millionen Anwender die Welt mit den kundenorientierten Lösungen unserer vier Segmente. 1963 von Professor Georg Nemetschek gegründet, beschäftigt die Nemetschek Group heute weltweit rund 4.000 Experten.

Das seit 1999 im MDAX und TecDAX börsennotierte Unternehmen erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von 851,6 Millionen Euro und ein EBITDA von 257,7 Millionen Euro.

www.nemetschek.com

