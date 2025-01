Mercedes-Benz Group - Markante Dochte, markante Lunten …

… und das seit drei Jahren! Doch der Reihe nach: Zunächst liefert der Jahreschart der Mercedes-Aktie wieder einmal einen eindrucksvollen Beleg, wie hilfreich die Analyse hoher Zeitebenen und langfristiger Charts ist. Oftmals bietet die hohe Zeitebene einen zusätzlichen Erkenntnisgewinn. Aber vor allem die großen, wirklich relevanten, Trends treten auch hier klar zu Tage. Apropos „großer Trend“: In den letzten 25 Jahren suchen Anlegerinnen und Anleger eine klare Aufwärtstendenz vergeblich. Vielmehr pendelt der Autotitel unter dem Strich seitwärts. Die Jahreskerzen weisen darüber hinaus markante Dochte und markante Lunten auf. Bei genauem Hinsehen verbleiben die jüngsten beiden Jahreskerzen zudem innerhalb des Pendants von 2022 – es entstehen also zwei Innenstäbe in Folge. Damit gibt die hohe Zeitebene wichtige Leitplanken vor: Konkret die Tiefpunkte bei 50,75/50,19 EUR bzw. die Hochs der letzten vier Jahre bei gut 77 EUR als Begrenzungen der Schiebezone seit 2022 (siehe Chart). Das Wissen um diese strategischen Schlüsselmarken sollten Investorinnen und Investoren im Hinterkopf abspeichern. Bei unterjährigen Signalen in kürzeren Zeitebenen ist es sicherlich von Nutzen.

Mercedes-Benz Group (Annually)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Mercedes-Benz Group

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

