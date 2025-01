dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax versucht Korrektur abzuhaken

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ERHOLT - Die jüngste Korrektur im Dax scheint zunächst beendet: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Dienstag rund zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt ein halbes Prozent höher auf 20.238 Punkte. Zum Wochenauftakt war der Dax zwischenzeitlich auf 20.025 Punkte zurückgekommen, nachdem er in der Vorwoche noch 20.480 Punkte erreicht hatte - in Sichtweite seines Rekords von Mitte Dezember bei 20.522 Punkten. Der Dow Jones Industrial startete am Vorabend auf dem tiefsten Niveau seit Anfang November eine Erholung - trotz hartnäckiger Sorgen, dass die US-Notenbank Fed mit weiteren Zinssenkungen zunächst abwartet oder sie sogar wieder anheben könnte. Die Indizes der Technologiebörse Nasdaq schlossen zwar im Minus, konnten sich aber deutlich von den Tagestiefs absetzen.

USA: - DOW ERHOLT, TECHS FALLEN WEITER - Der US-Technologiesektor hat am Montag seine Schwäche versucht abzuschütteln. Die Verluste wurden gegen Handelsende eingegrenzt, nachdem zuvor der Mix aus Zoll-, Inflations- und Zinssorgen in Verbindung mit jüngst steigenden Renditen am US-Markt für Staatsanleihen weiter negativ gewirkt hatte. Der Nasdaq 100 schloss mit minus 0,30 Prozent auf 20.784,72 Punkten. Der marktbreite S&P 500 verzeichnete einen Zuwachs von 0,16 Prozent auf 5.836,22 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial stemmte sich mit einem Plus von 0,86 Prozent auf 42.297,12 Punkte noch stärker gegen seine deutlichen Abschläge vom Freitag. Aktien aus dem Gesundheitssektor waren gefragt: Unitedhealth gewannen an der Dow-Spitze fast 4 Prozent.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Unsicherheit vor dem Amtantritt des künftigen US-Präsidenten Donald Trump bestimmt weiterhin das Geschehen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel nach einem verlängerten Wochenende kurz vor dem Handelsschluss um gut zwei Prozent. Der Hang Seng in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong stieg hingegen im späten Handel um gut zwei Prozent und der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandswerten gewann 2,4 Prozent.

DAX 20.132,85 -0,41% XDAX 20.209,53 -0,24% EuroSTOXX 50 4.954,21 -0,46% Stoxx50 4.357,26 -0,52% DJIA 42.297,12 0,86% S&P 500 5.836,22 0,16% NASDAQ 100 20.784,72 -0,30%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 130,93 +0,07%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0246 0,28% USD/Yen 157,55 -0,07% Euro/Yen 161,42 0,22%

BITCOIN:

Bitcoin 94.950 0,47% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 80,58 -0,43 USD WTI 78,47 -0,35 USD

/mis