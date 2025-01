Drohendes TikTok-Aus in den USA treibt User zu RedNote

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

New York/Peking (Reuters) - - Die Unsicherheit über die Zukunft der chinesischen Video-Plattform TikTok in den USA hat in den vergangenen Tagen dem kleineren chinesischen Rivalen RedNote hunderttausende neue User beschert.

Der in China unter dem Namen "Xiaohongshu" - "Kleines rotes Buch" - bekannten Plattform traten in nur zwei Tagen mehr als 700.000 neue Nutzer bei, sagte ein Insider der Nachrichtenagentur Reuters. Die US-Downloads von RedNote stiegen diese Woche im Jahresvergleich um mehr als 200 Prozent und im Vergleich zur Vorwoche um 194 Prozent, ergaben Schätzungen der Datenforscher von Sensor Tower.

Der Zustrom scheint RedNote allerdings zu überraschen. Zwei mit dem Unternehmen vertraute Personen sagten Reuters, sie versuchten verzweifelt, Wege zu finden, englischsprachige Inhalte zu moderieren und englisch-chinesische Übersetzungstools zu entwickeln. Die meisten Beiträge sind bisher in Mandarin verfasst. Xiaohongshu war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

TikTok und ByteDance stehen wegen ihrer Nähe zur chinesischen Regierung unter Spionageverdacht. Obwohl die Firmen die Vorwürfe mehrfach zurückgewiesen haben, verpflichtet ein US-Gesetz ByteDance dazu, das US-Geschäft bis zum 19. Januar 2025 zu verkaufen. Ansonsten wird TikTok landesweit gesperrt. Davon wären 170 Millionen US-Nutzer betroffen, die Hälfte der Bevölkerung. TikTok klagt gegen dieses Gesetz, das aktuell vor dem Obersten Gerichtshof der USA verhandelt wird.

BÖRSENASPIRANT WIRD MIT 17 MILLIARDEN DOLLAR BEWERTET

Die App wurde 2013 in Shanghai von Miranda Qu, der Präsidentin, und Vorstandschef Charlwin Mao gegründet. Sie nannten die App zunächst "Hong Kong Shopping Guide" und zielten auf chinesische Touristen ab, die nach Empfehlungen suchten. Das von Risikokapital finanzierte Startup mit einer jüngsten Bewertung von 17 Milliarden Dollar ermöglicht es Nutzern inzwischen, Fotos, Videos und Texte hochzuladen, die ihr Leben dokumentieren. Es wird als möglicher Börsenaspirant in China angesehen. Unter anderem halten die Techkonzerne Alibaba und Tencent Anteile.

In den vergangenen Jahren ist RedNote zu einer De-facto-Suchmaschine für seine über 300 Millionen Nutzer geworden, die nach Reisetipps, Anti-Aging-Cremes und Restaurantempfehlungen suchen. Die Benutzeroberfläche unterscheidet sich von TikTok oder Instagram dadurch, dass sie mehrere Posts – entweder Videos, Fotos oder längere Texte – gleichzeitig anzeigt. User können an Diskussionen teilnehmen, ihre Beiträge teilen, sich gegenseitig anrufen und Produkte kaufen.

