EQS-News: Cannabislegalisierung bringt starkes Wachstum: Cantourage Group SE steigert Umsatz um 118 % auf EUR 51,4 Mio. im Gesamtjahr 2024

Berlin, 15. Januar 2025 – Die Cantourage Group SE (im Folgenden „Cantourage“, ISIN: DE000A3DSV01, www.cantourage.com), Europas führendes börsennotiertes Cannabisunternehmen, hat im Gesamtjahr 2024 Umsatzerlöse in Höhe von EUR 51,4 Mio. erwirtschaftet. Damit wurde die zuletzt angehobene Umsatzprognose für 2024 (EUR 46 Mio. bis EUR 50 Mio.) übertroffen. Das Umsatzwachstum 2024 entspricht einer Steigerung von 118 % im Vergleich zum Vorjahreswert (2023: EUR 23,6 Mio.) und zeigt die besondere Skalierbarkeit und Leistungsfähigkeit von Cantourages Geschäftsmodell.

Auf Monats- und Quartalsbasis konnte Cantourage im Jahresverlauf 2024 ein kontinuierlich starkes Umsatzwachstum verzeichnen. Zum Jahresende erreichte Cantourage erneut sowohl auf Monats- als auch auf Quartalsebene neue Umsatzrekorde:

Umsatz Dezember 2024: EUR 8,5 Mio. (bisheriger Höchstwert: EUR 7,2 Mio.; November 2024)

Umsatz Q4 2024: EUR 21,2 Mio. (bisheriger Höchstwert: EUR 13,2 Mio.; Q3 2024)

Wesentlicher Treiber für die positive Geschäftsentwicklung war vor allem die kontinuierlich steigende Nachfrage nach Cannabisblüten von Cantourage – insbesondere in Deutschland und Großbritannien. Durch die signifikante Ausweitung der eigenen Verarbeitungskapazitäten war Cantourage im Jahresverlauf 2024 immer stärker in der Lage, den anhaltenden Nachfrageanstieg nach Cannabis-Arzneimitteln in den verschiedenen Märkten zu bedienen.

Philip Schetter, CEO von Cantourage, sagt: „2024 war ein sehr ereignisreiches Jahr für Cannabis in Deutschland. Im Jahresverlauf hat sich gezeigt, dass die Teillegalisierung im April mehr und mehr Menschen den Zugang zu medizinischem Cannabis ermöglicht – und enorme wirtschaftliche Potenziale für die gesamte Branche mit sich bringt. Wir freuen uns, die steigende Nachfrage nach hochwertigen, sicheren Cannabisblüten gemeinsam mit unserem starken Partnernetzwerk bedienen zu können. Trotz aller makroökonomischen Herausforderungen konnten wir nun bereits rund fünfeinhalb Jahre nach unserer Unternehmensgründung die Marke von EUR 50 Mio. Umsatz überschreiten. Die Umsatzerlöse von etwa EUR 500.000 aus dem Jahr 2020, als wir unser erstes Produkt an den Markt gebracht haben, haben wir damit inzwischen mehr als verhundertfacht.“

„Für das Jahr 2025 haben wir bereits neue Wachstumstreiber wie den zuletzt sehr erfolgreichen Markteintritt in Polen oder den Relaunch unserer Telemedizin-Plattform www.telecan.de auf den Weg gebracht,“ betont Philip Schetter. „So wollen wir noch mehr Menschen bei ihrem Weg in die Cannabistherapie unterstützen und unsere Führungsposition im dynamischen europäischen Marktumfeld ausbauen – und dabei als Unternehmen weiter profitabel wachsen. Mithilfe unseres Asset-Light-Geschäftsmodells werden wir dieses Wachstum aus eigener Kraft realisieren können. Insgesamt werden wir großen Wert darauflegen, unsere Effizienz kontinuierlich zu erhöhen, Skaleneffekte noch besser für uns zu nutzen und unsere Profitabilität nochmal spürbar zu steigern.“



Über Cantourage

Cantourage ist ein führendes europäisches Unternehmen für die Herstellung und den Vertrieb von getrockneten Cannabisblüten und weiteren Arzneimitteln auf Basis von Cannabis. Das in Berlin ansässige Unternehmen wurde 2019 von den Branchenpionieren Norman Ruchholtz, Dr. Florian Holzapfel und Patrick Hoffmann gegründet. Mit einem erfahrenen Managementteam und seiner "Fast Track Access"-Plattform ermöglicht Cantourage es Produzenten aus aller Welt, schneller, leichter und kosteneffizienter Teil des wachsenden europäischen Marktes für medizinisches Cannabis zu werden, indem es deren Cannabis-Rohmaterial und -Extrakte weiterverarbeitet und vertreibt. Dabei stellt Cantourage stets die Einhaltung der höchsten europäischen pharmazeutischen Qualitätsstandards sicher. Das Unternehmen bietet Produkte in pharmazeutischer Qualität in allen relevanten Marktsegmenten an: getrocknete Blüten, Extrakte, Dronabinol und Cannabidiol. Cantourage wurde am 11. November 2022 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und wird unter dem Börsenkürzel "HIGH" geführt.

Weitere Informationen: www.cantourage.com



