EQS-News: The Platform Group AG: Capital Markets Day – Einladung

The Platform Group AG: Capital Markets Day – Einladung Düsseldorf, 15. Januar 2025. The Platform Group AG (ISIN DE000A2QEFA1, „TPG“), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, freut sich darauf, Investoren, Analysten und Finanzmedien zum Capital Markets Day am 31. Januar 2025 vor Ort in Frankfurt/Main sowie virtuell per Webcast einzuladen. Der Capital Markets Day wird in englischer Sprache abgehalten.



Agenda:

10:30 11:00 Registrierung 11:00 11:30 TPG Einführung und Plattformstrategie

Dr. Dominik Benner (CEO) und

Laura Vogelsang (Vorstandsmitglied) 11:30 12:00 Rückblick 2024 – Ausblick 2025

Reinhard Hetkamp (CFO)

und Dr. Dominik Benner (CEO) 12:00 13:00 M&A-Cases und -Kompetenz

Heinrich Traude (Head of M&A) 13:00 14:00 TPG Software und TPG Pay

Christoph Wilhelmy (COO) 14:00 15:30 Get Together – Lunch



Datum:

31. Januar 2025



Ort:

Steigenberger Icon Frankfurter Hof

Am Kaiserplatz

Routenführung: Bethmannstraße 33

60311 Frankfurt/Main



Anmeldung:

Für die Online-Teilnahme (virtuell) am Capital Markets Day klicken Sie bitte: hier.

Für eine persönliche Teilnahme (professionelle Anleger, Analysten und Medienvertreter) vor Ort in Frankfurt/Main klicken Sie bitte: hier.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Investor Relations

Reinhard Hetkamp, CFO und Leiter IR

ir@the-platform-group.com



The Platform Group AG:

The Platform Group AG ist ein Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 24 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl B2B- als auch B2C-Kunden, zu den Branchen gehören unter anderem Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusmode. Die Gruppe hat europaweit 16 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Seit dem Jahr 2020 wurden über 26 Beteiligungen und Unternehmensakquisitionen vorgenommen. Im Jahr 2023 wurde ein pro-forma Umsatz von 441 Mio. Euro bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 22,6 Mio. Euro realisiert.



