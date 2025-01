GNW-News: Aduro Clean Technologies ernennt VP of Engineering und startet neue Marketinginitiativen

^LONDON, Ontario, Jan. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc

(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR137&utm_ medium=PressRelease). (?Aduro" oder das ?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT) (FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie nutzt, um Rohstoffe mit geringerem Wert wie Kunststoffabfälle, schweres Bitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, gibt wichtige Entwicklungen auf seinem Weg zur Kommerzialisierung bekannt. Während sich das Unternehmen auf die Inbetriebnahme seiner Pilotanlage für die

Hydrochemolytic(TM) Technology (HCT) im dritten Quartal 2025 vorbereitet, hat

Aduro Dr. Arturo Gomez (https://www.linkedin.com/in/arturo-gomez- 82295226/?utm_source=ArturoGomez&utm_campaign=PR137&utm_medium=Linkedin) zum Vice President of Engineering ernannt und eine neue Marketingvereinbarung mit Outside The Box Capital (https://outsidethebox.capital/?utm_source=OTBC%20ADUR&utm_campaign=PR137&utm_me dium=PressRelease) (?OTBC") abgeschlossen. Dr. Arturo Gomez als Vice President of Engineering: Herr Dr. Gomez begleitete leitende Positionen im Bereich Ingenieurwesen bei führenden Unternehmen wie MilliporeSigma (ein Unternehmen der Merck KGaA), Lanxess und Bartek Ingredients. Er leitete erfolgreich Initiativen in den Bereichen Automatisierung, Prozessgestaltung und Entwicklung innovativer chemischer Lösungen und sorgte so für mehr Effizienz und Wirtschaftlichkeit. Herr Gomez hat einen Doktortitel in Chemie- und Erdöltechnik von der University of Calgary und ist ein lizenzierter Professional Engineer (P.Eng.). Aduro baut neben den F&E- und Betriebsteams des Unternehmens sein starkes Ingenieursteam weiter aus. Die Einstellung von Dr. Gomez unterstreicht das Engagement von Aduro für die Unterstützung der Prozessausweitung seines HCT. Während Aduro auf die Inbetriebnahme seiner HCT-Pilotanlage im dritten Quartal dieses Jahres hinarbeitet, wird sich Dr. Gomez' Fachwissen im Bereich der Prozessvergrößerung als unschätzbar wertvoll erweisen, um die Pilotanlage fertigzustellen, die zukünftige kommerzielle HCT-Demonstrationsanlage und die Fortschritte von Aduro auf dem Weg zur Kommerzialisierung weiter voranzutreiben. Die Einstellung von Dr. Gomez stärkt die technischen Fähigkeiten des Unternehmens. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Verfahrenstechnik und chemische Prozessgestaltung. Darüber hinaus leitete er Teams bei der erfolgreichen Überführung von Technologien aus der Labor- und Pilotphase in den kommerziellen Betrieb. Dr. Gomez hat bereits in der Vergangenheit komplexe Projekte in den Bereichen Reaktordesign, Herstellung fortschrittlicher Materialien und Optimierung chemischer Prozesse geleitet und Aduro damit für eine erfolgreiche Kommerzialisierung positioniert. ?Wir freuen uns, Herrn Dr. Gomez im Team von Aduro willkommen zu heißen. Seine umfassende Erfahrung in der Entwicklung chemischer Prozesse und der Prozessskalierung wird unsere technischen Fähigkeiten stärken und die

Vermarktung unserer Hydrochemolytic(TM)-Plattform vorantreiben", so Ofer Vicus, CEO

von Aduro. ?In den letzten Monaten haben wir uns darauf konzentriert, unsere technischen Fähigkeiten zu stärken. Wir freuen uns alle, ihn im Team Aduro willkommen zu heißen, während wir weiterhin auf unsere wichtigsten Meilensteinen hinarbeiten." ?Meine neue Tätigkeit bei Aduro ist eine einzigartige Gelegenheit, zur Entwicklung dieser ganz besonderen chemischen Technologieplattform beizutragen", so Dr. Gomez. ?Ich freue mich darauf, dem Team beizutreten, um gemeinsam daran zu arbeiten, unsere Technologie weiterzuentwickeln." Marketing- und Investor-Relations-Vertrag mit Outside the Box Capital Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass eine Marketing- und Beratungsvereinbarung mit dem unabhängigen Marketingunternehmen OTBC aus Oakville, Ontario, geschlossen wurde, um das Bewusstsein für das Unternehmen zu schärfen. Gleichzeitig arbeitet das Unternehmen weiter an der Erreichung wichtiger Meilensteine, um Marketingberatung und Investor-Relations- Dienstleistungen, einschließlich Marketing über die Social-Media-Kanäle von OTBC und Online-Mediendistribution, bereitzustellen. Insbesondere wird OTBC verschiedene Social-Media-Plattformen nutzen, darunter Reddit, Discord, Telegram, X, StockTwits, YouTube und Facebook, um das Unternehmen bei Investoren bekanntzumachen. Gemäß der Vereinbarung mit OTBC zahlt Aduro OTBC für eine anfängliche Laufzeit von zwölf Monaten ab dem 15. Januar 2025 (dem ?Datum des Inkrafttretens") eine Barabfindung in Höhe von insgesamt 360.000 CAD zuzüglich anfallender Steuern, wobei 180.000 CAD innerhalb von 7 Tagen nach dem Wirksamkeitsdatum, 126.000 CAD innerhalb von 3 Monaten nach dem Wirksamkeitsdatum und die restlichen 54.000 CAD innerhalb von 6 Monaten nach dem Wirksamkeitsdatum fällig sind. Zusätzlich hat Aduro zugestimmt, OTBC 40.000 Aktienoptionen des Unternehmens (die ?OTBC- Optionen") zu übertragen. Die OTBC-Optionen werden am Tag der Gewährung vollständig übertragen und können für eine Laufzeit von einem Jahr zu einem Preis ausgeübt werden, der dem höheren der folgenden Beträge entspricht: (i) dem Schlusskurs an der Börse am Handelstag vor dem Tag der Gewährung; (ii) dem Schlusskurs an der Börse am Tag der Gewährung; oder (iii) 9,00 CAD. Die OTBC- Optionen und alle bei Ausübung der OTBC-Optionen auszugebenden Stammaktien unterliegen Wiederverkaufsbeschränkungen, die durch geltende Gesetze oder Vorschriften auferlegt werden. Diese beinhalten auch eine gesetzliche Haltefrist von vier Monaten und einen Tag ab dem Datum der Gewährung. Dieses fortgesetzte Engagement mit OTBC baut auf früheren Erfolgen bei der Schaffung von Bewusstsein und Kommunikation mit der Investorengemeinschaft auf und erhöht die Sichtbarkeit des Unternehmens weiter. Die Expertise von OTBC bei der Nutzung von Social-Media-Plattformen hat die Bekanntheit und die weite Verbreitung der Statusberichte und Updates des Unternehmens effektiv gefördert. Gewährung von Aktienoptionen Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass bestimmten Mitarbeitern insgesamt 270.000 Aktienoptionen (jeweils eine ?Incentive-Option") zum Kauf von bis zu 270.000 Stammaktien des Unternehmens gewährt werden. Diese Incentive-Optionen können innerhalb von zwei Jahren ab dem Datum der Gewährung zu einem Preis von 9,00 CAD pro Stammaktie ausgeübt werden. Die Optionen werden über einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Datum der Gewährung monatlich übertragen. Alle 270.000 Incentive-Optionen und die den Incentive-Optionen zugrunde liegenden Stammaktien unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Datum der Gewährung. Keines der Wertpapiere, die bei der Ausübung der von der Gesellschaft ausgegebenen Aktienoptionen erworben werden, wird gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (das ?Gesetz von 1933") registriert und darf in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung oder eine geltende Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Gesetzes von 1933 vorliegt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots in einem Staat dar, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, noch dürfen die Wertpapiere in einem solchen Staat verkauft werden. Über Aduro Clean Technologies Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe

oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des

Unternehmens basiert auf Wasser als kritischem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dies ist ein bahnbrechender Ansatz, der geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert verwandelt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Abe Dyck, Head of Business Development and Investor Relations ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com) +1 226 784 8889 KCSA Strategic Communications (https://www.kcsa.com/?utm_source=KCSA%20Aduro&utm_campaign=PR137&utm_medium=Pre ssRelease) Jack Perkins, Vice President aduro@kcsa.com Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen, sondern auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die der Überzeugung, Erwartung oder Prognose des Unternehmens zufolge in der Zukunft eintreten werden oder eintreten können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung wider, die auf den derzeit verfügbaren Informationen basieren. Sie unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten unter anderem die Pläne des Unternehmens für die Inbetriebnahme seiner HCT-Pilotanlage im dritten Quartal 2025; die Verstärkung des Ingenieurteams des Unternehmens zur Unterstützung der Inbetriebnahme der HCT-Pilotanlage; die Einbindung von Dr. Arturo Gomez, der die Fertigstellung der Pilotanlage und der zukünftigen kommerziellen HCT-Demonstrationsanlage vorantreiben wird; Aduros

Fortschritte bei der Kommerzialisierung seiner Hydrochemolytic(TM)-Technologie; die

Tatsache, dass OTBCs Social-Media-Expertise das Bewusstsein für das Unternehmen weiter steigern wird; Aduros fortgesetzte Zusammenarbeit mit OTBC, die darauf abzielt, seine Marktpräsenz zu erhöhen. Auch wenn das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, angemessen sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen. Dementsprechend sollte man sich aufgrund der Ungewissheit nicht allzu sehr auf diese Aussagen verlassen. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, gehören unter anderem ungünstige Marktbedingungen, die die Fähigkeit des Unternehmens beeinträchtigen könnten, seine Ziele zu erreichen. Diese umfassen die Inbetriebnahme der HCT-Pilotanlage und die Vermarktung seiner Technologie. Der Erfolg der HCT-Pilotanlage und der zukünftigen kommerziellen Demonstrationsanlage hängt von der Bewältigung technischer und technischer Herausforderungen ab, und jegliche Verzögerungen oder Misserfolge in diesen Bereichen könnten den Fortschritt behindern. Die Geschäftstätigkeit und die Vermarktungsbemühungen des Unternehmens unterliegen verschiedenen behördlichen Genehmigungen, und jegliche Verzögerungen oder Misserfolge bei der Erlangung dieser Genehmigungen könnten sich auf die Zeitpläne und Ziele des Unternehmens auswirken. Die Fähigkeit des Unternehmens, seine Pläne umzusetzen, hängt von ausreichenden finanziellen Ressourcen ab, und jegliche Einschränkungen bei der Finanzierung könnten die Fähigkeit des Unternehmens beeinträchtigen, seiner Meilensteine zu erreichen. Der Erfolg der Marketing- und Vertriebsbemühungen des Unternehmens hängt von effektiven Partnerschaften und Kooperationen ab, wie z. B. der Vereinbarung mit OTBC, und jegliche Probleme in diesen Beziehungen könnten sich auf die Sichtbarkeit und den Fortschritt des Unternehmens auswirken. Der kommerzielle Erfolg der Technologie des Unternehmens hängt von der Marktakzeptanz ab, und jeglicher Widerstand oder eine langsame Marktakzeptanz könnten das Wachstum und die Geschäftsaussichten beeinträchtigen. Umfassendere wirtschaftliche und politische Faktoren, einschließlich Änderungen der Regierungspolitik, Wirtschaftsabschwünge oder geopolitische Spannungen, könnten sich auf die Geschäftstätigkeit und die Marktchancen des Unternehmens auswirken. Das Unternehmen ist in einer wettbewerbsintensiven Branche tätig und jegliche Fortschritte von Wettbewerbern oder Änderungen in der Wettbewerbslandschaft könnten sich auf die Marktposition und die Wachstumsaussichten des Unternehmens auswirken. Ferner sind andere Faktoren entscheidend, die außerhalb der Kontrolle der Parteien liegen. Das Unternehmen hat weder die ausdrückliche Absicht noch die Pflicht, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, soweit dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist. Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a38439fc-4e84-405a- b6ac-617104c3a630 °