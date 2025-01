Katar: Waffenruhe tritt am Sonntag um 12.15 Uhr in Kraft

DOHA (dpa-AFX) - Die zwischen Israel und der Hamas vereinbarte Waffenruhe soll nach Darstellung des Vermittlers Katar am Sonntagmittag um 12.15 Uhr (11.15 Uhr MEZ) im Gazastreifen in Kraft treten. Darauf hätten sich die beiden Konfliktparteien geeinigt, sagte der Sprecher des katarischen Außenministeriums, Madschid al-Ansari, dem Nachrichtensender Al Jazeera. Vor Inkrafttreten der Vereinbarung würden "führende Teams" schon am Donnerstag die Arbeit beginnen, um die Details zu besprechen, sagte al-Ansari. Dabei sollten Vertreter der drei Vermittlerstaaten Katar, Ägypten und USA gemeinsam verfolgen, ob die Einigung auch umgesetzt wird. "Die nächste Phase erfordert wirklichen Druck, um die Umsetzung der Vereinbarung sicherzustellen", sagte al-Ansari./jot/DP/zb