Börse Frankfurt-News: 2G Energy Umsatzrenner (Nebenwerte)

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Von Kursverdreifachung bis heftige Verluste - im Scale-Segment ist alles drin. Für den Scale-Index ging es daher 2024 nur seitwärts. Die höchsten Umsätze gab es bei Wärmepumpenhersteller 2G, die beste Kursentwicklung lieferte die Verve Group.

16. Januar 2025. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Das Scale-Segment hofft auf ein besseres neues Jahr. Denn anders als bei Largecap-Indizes wie DAX, S&P 500 oder Euro Stoxx verlief die Kursentwicklung im Kleinstwertesegment 2024 enttäuschend. Der Scale All Share bewegte sich mehr oder weniger seitwärts und ging Ende Dezember mit 1.115 Punkte aus dem Handel. Am Mittwochmorgen steht der Index bei 1.125 Zählern.

Dahinter stecken höchst unterschiedliche Entwicklungen: Der Kurs des Top-Performers, des Werbesoftwareanbieters Verve Group (SE0018538068), hat sich auch nach den jüngsten Kursrücksetzern auf Zwölfmonatssicht immer noch mehr als verdreifacht. Cyan (DE000A2E4SV8) und Apontis Pharma (DE000A3CMGM5) kommen noch auf mehr als auf Kursverdopplungen. Und die Kurse von MPC Capital (DE000A1TNWJ4) und The Platform Group (DE000A2QEFA1>) sind um 72 und 31 Prozent gestiegen. Am anderen Ende stehen heftige Verluste, etwa von Mynaric (DE000A31C305), Rigsave (IT0005526295), Cliq Digital (DE000A35JS40), EV Digital Invest (DE000A3DD6W5) und Noratis (DE000A2E4MK4).

2G: Viel Umsatz, viele Empfehlungen

Meistgehandelte Scale-Aktie auf den Marktplätzen der Deutschen Börse 2024 war 2G Energy mit 114 Millionen Euro Umsatz. Es folgen die Datagroup (98 Millionen), Formycon (83 Millionen), Mensch und Maschine (74 Millionen) und Deutsche Rohstoff (74 Millionen). Ebenfalls viel gehandelt: Cliq Digital, Verve Group, Vectron Systems, Ernst Russ und Nabaltec.

Für den Kurs von 2G (DE000A0HL8N9) gab es 2024 ein Auf und Ab, im neuen Jahr geht es aufwärts für den Großwärmepumpen- und Blockheizkraftwerkhersteller auf aktuell 25,35 Euro. Die Aktie wird auch oft als grüne Geldanlage empfohlen, bei Analysehäusern kommt sie ebenfalls gut an. Kaufempfehlungen gibt es von Warburg Research (Kursziel 39 Euro), SMC Research (35 Euro), First Berlin (34 Euro) und Metzler Capital Markets (31,90 Euro).

Auch die Aktie des ebenfalls viel gehandelten ?-lproduzenten Deutsche Rohstoff (DE000A0XYG76) schwankte 2024 stark. Dieses Jahr steigt sie mit höheren ?-lpreisen auf aktuell 35,50 Euro. Hier gehen die Analystenmeinungen auseinander: First Berlin und mwb Research raten zum Einstieg (Kursziele 48 und 50,40 Euro), Kepler Cheuvreux zum Reduzieren (Kursziel 30 Euro).

Neuer Ankeraktionär für MPC

MPC Capital (DE000A1TNWJ4), einer der Top-Performer, hat im Dezember einen neuen Mehrheitsaktionär gemeldet: den griechischen Unternehmer Petros Panagiotidis, der aus der Schifffahrtsbranche kommt. Montega stufte daraufhin die Empfehlung von Kaufen auf Halten zurück, mit einem Kursziel von 6,50 Euro - allerdings wegen der guten Kursentwicklung bis auf 6,40 Euro. Das Kursniveau reflektiere nahezu gänzlich die von Montega prognostizierte Unternehmensentwicklung. Mittlerweile wird MPC wieder zu 5,55 Euro gehandelt.

Cantourage: Gute Zahlen, maue Kursentwicklung

Weiter holprig läuft es an der Börse für Cantourage (DE000A3DSV01). Dabei meldete der Anbieter von medizinischem Cannabis am Dienstag dieser Woche Umsatzerlöse in Höhe von 51,4 Millionen Euro für das Gesamtjahr 2024 - mehr als prognostiziert (46 bis 50 Millionen) und ein Plus von 118 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Kurz vor Weihnachten hatte Cantourage zudem eine neue Zusammenarbeit bekannt gegeben, und zwar mit dem polnischen Pharmagroßhändler PharmaVitae.

Das Analysenhaus Nuways bestätigte daraufhin seine Kaufempfehlung bei einem Kursziel von jetzt 12 Euro, des wäre mehr als eine Kursverdopplung gegenüber den aktuellen 4,86 Euro. Der polnische Markt für medizinisches Cannabis befinde sich zwar noch in einem frühen Stadium, die regulatorischen Rahmenbedingungen verbesserten sich aber. Die Risiken durch den wahrscheinlichen Regierungswechsel in Deutschland sieht Nuways übrigens durch die Konzentration des Unternehmens auf medizinisches Cannabis als gering an.

Ex-Scale-Mitglied jetzt im TecDAX

Das ehemalige Scale-Mitglied Formycon (DE000A1EWVY8) - seit November 2024 im Prime Standard gelistet - ist seit Anfang dieser Woche nicht nur SDAX-, sondern auch TecDAX-Mitglied. Der Anbieter von Nachfolgeprodukten biopharmazeutischer Arzneimittel (Biosimiliars) gehört also zu den 30 größten börsennotierten Technologieunternehmen Deutschlands nach Marktkapitalisierung und Handelsvolumen. Auch diese Aktie ist bei Analysehäuser extrem beliebt. Formycon selbst listet elf Analysehäuser auf, die die Aktie beurteilen - allesamt mit Kaufempfehlungen. Beispiele sind Berenberg (Kursziel 102 Euro), First Berlin (82 Euro), Hauck & Aufhäuser (90 Euro), B. Metzler (82 Euro), Oddo BHF (80 Euro) und M.M. Warburg (93 Euro). Aktuell liegt der Kurs bei 61,70 Euro.

