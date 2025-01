Continental holt Finanzchefin der Autosparte von Hornbach

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Continental holt sich vor dem anstehenden Börsengang der Autosparte Verstärkung von der Baumarktkette Hornbach.

Karin Dohm sei ab April für die Finanzen der Sparte Automotive zuständig, teilte Continental am Donnerstag mit. Die 52-Jährige ist derzeit Finanzchefin bei Hornbach, hat aber vor Weihnachten ihren Abschied angekündigt. Damit sei ein weiterer Meilenstein auf dem Weg in die Unabhängigkeit erreicht, sagte Continental-Vorstand Philipp von Hirschheydt, der die Autozuliefer-Sparte als Vortandschef an die Börse führen soll. Dohm löse Claudia Holtkemper ab, die neue Aufgaben innerhalb von Continental übernehme.

Continental will das Autogeschäft, das für die Hälfte der Mitarbeiter und des Umsatzes steht, vorbehaltlich der Zustimmung von Aufsichtsrat und Hauptversammlung bis Ende des Jahres an die Börse bringen. Die Vorbereitungen sollten bis Ende September abgeschlossen sein. Der Aufsichtsrat kommt im März zusammen, die Hauptversammlung ist am 25. April. Conti kämpft im Autozuliefer-Geschäft, dessen Portfolio von Bremsen über Sensoren und Assistenzsysteme bis Displays reicht, seit langem mit schwachen Margen. Im Konzern bleibt das lukrative Reifengeschäft, die Kunststoff- und Kautschuk-Sparte ContiTech soll noch stärker auf Kunden aus der Industrie ausgerichtet werden.

