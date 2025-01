EQS-Adhoc: SUSS übertrifft Prognose für Umsatz und EBIT-Marge im Geschäftsjahr 2024 auf Basis vorläufiger Berechnungen deutlich

EQS-Ad-hoc: SUSS MicroTec SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

SUSS übertrifft Prognose für Umsatz und EBIT-Marge im Geschäftsjahr 2024 auf Basis vorläufiger Berechnungen deutlich



16.01.2025 / 20:17 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Garching, 16. Januar 2025 – SUSS hat das signifikante Umsatzwachstum im vierten Quartal 2024 fortgesetzt und auf Basis vorläufiger, ungeprüfter Zahlen einen Quartalsumsatz von etwa 150 Mio. € erzielt. Daraus ergibt sich ein Umsatz von voraussichtlich 445 Mio. € für das Gesamtjahr 2024. Die Prognose von 380 bis 410 Mio. € wird damit deutlich übertroffen.

Bei der Bruttomarge geht das Unternehmen auf Basis vorläufiger Berechnungen und vor der noch ausstehenden Abschlussprüfung davon aus, einen Wert von rund 40 % und damit das obere Ende der Prognose von 38 bis 40 % zu erreichen. Bei der EBIT-Marge rechnet SUSS gegenwärtig damit, das Geschäftsjahr 2024 mit einem Wert von etwa 17,5 % und damit oberhalb der Prognose von 14 bis 16 % abgeschlossen zu haben.

Der Auftragseingang zog im vierten Quartal 2024 in beiden Segmenten gegenüber den Vorquartalen deutlich an und betrug auf Basis vorläufiger Zahlen 147 Mio. €. Davon entfielen 102 Mio. € auf Advanced Backend Solutions und 45 Mio. € auf Photomask Solutions. Insgesamt hat SUSS im Geschäftsjahr 2024 auf Basis vorläufiger Zahlen Aufträge in Höhe von 423 Mio. € erhalten.

Kontakt:

SUSS MicroTec SE

Sven Köpsel

Investor Relations

Schleissheimer Strasse 90

85748 Garching, Deutschland

Tel.: +49 89 32007-151

Email: sven.koepsel@suss.com

Ende der Insiderinformation

16.01.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: SUSS MicroTec SE Schleissheimer Strasse 90 85748 Garching Deutschland Telefon: +49 (0)89 32007-151 Fax: +49 (0)89 4444 33420 E-Mail: sven.koepsel@suss.com Internet: www.suss.com ISIN: DE000A1K0235 WKN: A1K023 Indizes: SDAX, TecDax Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2069439

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2069439 16.01.2025 CET/CEST