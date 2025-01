GNW-News: Größte Pyro-Drohnen-Show der Welt wird den Himmel von Hanoi an Silvester 2025 erleuchten

^HANOI, Vietnam, Jan. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nach dem Erfolg des Hanoi Art

Light Festivals 2024 wird die Vietnam Oil and Gas Group (Petrovietnam) zusammen mit Sponsorenpartnern ihre Zusammenarbeit mit dem Hanoi People's Committee fortsetzen, um das Kunstprogramm ?Glamour Thang Long" erneut auf die Bühne zu bringen. Höhepunkt der Veranstaltung wird die größte Pyro-Drohnen-Show der Welt sein, bei der 2.025 unbemannte Luftfahrzeuge (Unmanned Aerial Vehicles, UAVs) eine Aufführung mit Pyro-Drohnen veranstalten, die einen Eintrag im Guinness- Buch der Rekorde wert ist. Die Veranstaltung ist für den 28. Januar 2025 (Chinesisches Neujahr) geplant, mit einer Probe am 26. Januar. Sie findet auf dem My Dinh Square im My Dinh National Stadium statt. Die Veranstaltung wird live auf Hanoi Television übertragen, mit einem speziellen Beitrag in der Silvester-Sendung von Vietnam Television (VTV). ?Glamour Thang Long" soll zu einem der bedeutendsten Kulturereignisse Hanois im Jahr 2025 werden. Dieses Weltklasse-Spektakel wird mit einer innovativen Kombination aus Pyro-Drohnen und Höhenfeuerwerk, begleitet von einem herausragenden künstlerischen Programm, debütieren und verspricht eine außergewöhnliche Lichtshow in der Luft. Es wird erwartet, dass über 1.000.000 Zuschauer vor Ort und Millionen Zuschauer über das Fernsehen und die sozialen Medien die Veranstaltung verfolgen werden. Sie wird die kulturelle Innovation und den technologischen Fortschritt Vietnams präsentieren und Hanoi als renommiertes globales ?Licht-Reiseziel" neben Vivid Sydney (Australien) und Fête des Lumières (Frankreich) positionieren. ?Glamour Thang Long 2025" - Hanois Highlight-Event im Jahr 2025 (Quelle: Corex) Unter dem Motto ?Glorious Springs" (Glorreiche Frühlinge) wird das Programm die Schönheit des Frühlings durch inspirierende Geschichten über Erneuerung, Liebe, Familientreffen und Momente des Nationalstolzes hervorheben. Mit vietnamesischen A-Prominenten verbindet es traditionelle und moderne Darbietungen mit einem interaktiven Musiktheatererlebnis und präsentiert das kulturelle Erbe Hanois in zeitgenössischem Licht. Die Zuschauer erwartet an diesem Silvesterabend in Hanoi eine Weltrekord-Drohnen-Feuerwerksshow, bei der fortschrittliche südkoreanische Technologie eine atemberaubende und sichere Licht- und Pyrotechnik-Show inszeniert. Herr Mai Trong Thai, Vorsitzender des Volkskomitees des Distrikts Nam Tu Liem, kommentierte dies wie folgt: ?Nach dem Erfolg des Hanoi Art Light Festivals 2024 fühlen wir uns geehrt, die diesjährige Veranstaltung zu leiten. Mit unserer Erfahrung in der Organisation von Veranstaltungen auf Weltklasseniveau setzen wir uns dafür ein, die Sicherheit und den Erfolg dieses außergewöhnlichen Ereignisses zu gewährleisten und ?Glamour Thang Long" als lang ersehnte jährliche Tradition zu etablieren." Als führende Wirtschaftsgruppe in Vietnam unterstützt Petrovietnam wichtige nationale Veranstaltungen, die zum Wachstum des Landes beitragen. ?Glamour Thang Long 2025" ist eine Weltklasse-Veranstaltung, die das neue Jahr und eine neue Ära des Fortschritts einläutet und die transformative Vision der Gruppe für 2025 widerspiegelt: ?Innovation aus dem Kern - Entwicklung herausragender Modelle - Integration globaler Ketten - Verbesserung des Energiewissens - Durchbruch beim Wachstum - Schaffung eines nachhaltigen grünen Wandels". An diesem großartigen Kunstprogramm beteiligen sich die Co-Sponsoren PVEP, PV GAS, PV Power, PVOIL, BSR, PVCFC und PVcomBank, die als Koordinierungsstelle mit dem Organisationskomitee zusammenarbeitet. Die Veranstaltung wird von Corex Business Solutions organisiert, dem einzigen Unternehmen in Südostasien, das zwei Guinness-Weltrekorde für Drohnenvorführungen aufgestellt hat. Als führendes vietnamesisches Unternehmen für Kulturprojekte und Destinationsentwicklung steht Corex auch hinter dem Erfolg der Drohnen-Show ?Glamour Thang Long 2024" und des Festivals ?The Ever Glamour Nha Trang (EGN) 2024". Vertreter von Corex teilten diesbezüglich mit: ?Wir sind zuversichtlich, dass diese Darbietung einen neuen Guinness-Weltrekord für die größte Pyro-Drohnen-Show aufstellen und unseren Ruf als führender Anbieter bahnbrechender kultureller Veranstaltungen weiter festigen wird." Die Veranstaltung wird Hanois Ruf als führende kreative Stadt und globales Kulturreiseziel zweifellos festigen und Besucher aus aller Welt anziehen, die historische Spektakel erleben möchten. Medienkontakt: Herr Minh Thang Nguyen Deputy General Director of Marketing & Strategy E-Mail: thangnm@corex.vn (mailto:thangnm@corex.vn) https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ac6a150b-4062-4585-9d93- a187bd5f6506 °