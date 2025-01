IRW-News: Onco-Innovations Limited: Lizenzierte Technologie von Onco-Innovations verhindert in Studie erfolgreich die Regeneration von Krebszellen

IRW-PRESS: Onco-Innovations Limited: Lizenzierte Technologie von Onco-Innovations verhindert in Studie erfolgreich die Regeneration von Krebszellen

Vancouver, Kanada - 16. Januar 2025 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CSE: ONCO) (FWB: W1H, WKN: A3EKSZ) (Onco oder das Unternehmen) freut sich, Informationen über seine exklusiv lizenzierte Technologie, eine neue Klasse von Polynukleotidkinase 3'-Phosphatase (PNKP)-Hemmern (die Technologie), bereitzustellen. Die Technologie zeigte in einer Studie Front. Oncol., 22 December 2021 Sec. Cancer Molecular Targets and Therapeutics Volume 11 - 2021 | https://doi.org/10.3389/fonc.2021.772920

, dass sie die Regeneration von Krebszellen erfolgreich verhindern kann, indem sie DNA-Reparaturprozesse unterbricht, wodurch Krebszellen anfälliger für Strahlentherapie werden, was wiederum die Patientenergebnisse verbessert.

Die neue Generation von PNKP-Hemmern von Onco-Innovations zielt auf ein Schlüsselenzym ab, das an der DNA-Reparatur von Krebszellen beteiligt ist. Durch die Hemmung von PNKP können diese Verbindungen Krebszellen daran hindern, durch Strahlentherapie verursachte Schäden zu reparieren, was die Wirksamkeit der Therapie deutlich verbessert. Dieser innovative Ansatz kann nicht nur die Behandlungsergebnisse verbessern, indem die Wahrscheinlichkeit eines Wiederauftretens des Krebses verringert wird, sondern bietet auch das Potenzial für eine längerfristige Remission und verbesserte Überlebensraten unter Patienten.

Das Wiederauftreten von Krebs stellt in der Onkologie nach wie vor eine große Herausforderung dar, wobei die Raten je nach Krebsart unterschiedlich sind. Zum Beispiel tritt bei etwa 30 bis 40 % der Kolonkarzinom-Patienten, die die Behandlung einschließlich Operation und Chemotherapie abgeschlossen haben, der Krebs wieder auf https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4868559/

, wobei die meisten Rezidive innerhalb der ersten zwei bis drei Jahre und etwa 95 % der Rezidive innerhalb von 4 Jahren nach der Operation auftreten https://wjso.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12957-021-02207-4

. Ebenso zeigt das epitheliale Ovarialkarzinom eine auffallend hohe Rezidivrate von 85 % https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14737140.2017.1398088?journalCode=iery20&

, während Blasenkarzinome auch nach operativer Entfernung der Blase eine lokale Rezidivrate von 30 bis 54 % aufweisen https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5799348/

. Diese Statistiken unterstreichen den kritischen Bedarf neuartiger Therapien, die nicht nur die initiale Krebserkrankung behandeln, sondern auch das Risiko eines Rezidivs effektiv reduzieren und so die langfristigen Behandlungsergebnisse für Patienten verbessern.

Die Verringerung des Wiederauftretens von Krebs verbessert die Überlebenschancen der Patienten und senkt die Kosten des Gesundheitswesens, indem sie den Bedarf an weiteren Behandlungen begrenzt. Die Technologie von Onco-Innovations besitzt das Potenzial, die Regeneration von Krebszellen zu verhindern, und bietet eine vielversprechende potenzielle Lösung, die die Ergebnisse verbessern und gleichzeitig potenziell die Gesundheitskosten um Millionen senken könnte.

Unsere Technologie stellt einen großen Fortschritt in der Onkologie dar, da sie auf die kritische Herausforderung der Regeneration von Krebszellen abzielt. Durch die mögliche Unterbrechung dieses grundlegenden Prozesses können wir die Wirksamkeit von Behandlungen verbessern und das Risiko eines Wiederauftretens verringern. Diese Technologie birgt nicht nur das Potenzial zur Verbesserung der Patientenergebnisse, sondern auch für erhebliche Kosteneinsparungen im Gesundheitssystem, sagte Thomas OShaughnessy, CEO des Unternehmens.

Über Onco-Innovations Limited

Onco-Innovations ist ein auf die Krebsforschung und -behandlung spezialisiertes Unternehmen in Kanada mit dem Schwerpunkt Onkologie. Onco-Innovations hat es sich zur Aufgabe gemacht, Krebs durch zukunftsweisende Forschungsarbeit und innovative Lösungen zu verhindern und zu heilen. Das Unternehmen hat sich eine weltweite Exklusivlizenz für eine patentierte, bahnbrechende Technologie gesichert, die gezielt auf solide Tumore wirkt und neue Maßstäbe in der Krebsbehandlung setzt. Oncos Engagement für Spitzenleistungen und Innovation treibt das Unternehmen dazu an, neuartige Therapien zu entwickeln, die die Aussichten der Patienten verbessern und ihnen Hoffnung im Kampf gegen Krebs geben.

Die CSE und ihr Informationsdienstleister haben diese Pressemeldung nicht geprüft und übernehmen keine Verantwortung für ihre Genauigkeit oder Angemessenheit.

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen. Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die weitere Entwicklung, die potenzielle Vermarktung und die Vorteile der Technologie, die Fähigkeit des Unternehmens, Studien bei der US-amerikanischen FDA einzureichen und abzuschließen, und die Aussichten des Unternehmens sowie das Geschäft und die Pläne des Unternehmens im Allgemeinen sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie wird, kann, potenziell, sollte, erwartet und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, gehören das Scheitern der weiteren Entwicklung, der Erprobung oder der Vermarktung der Technologie, das Scheitern des Abschlusses der klinischen Studien nach der FDA, das Scheitern der behördlichen Zulassung der Technologie und andere Risiken, die regelmäßig in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, und zwar aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemeldung, und das Unternehmen wird alle darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aktualisieren oder öffentlich revidieren, sofern dies nach geltendem Recht erforderlich ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

