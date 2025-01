Mehr Reisende am Frankfurter Flughafen 2024

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Den Flughafen Frankfurt haben im vergangenen Jahr mehr Passagiere genutzt.

Der Flughafenbetreiber Fraport verzeichnete 2024 rund 61,6 Millionen Fluggäste, ein Plus zum vorherigen Jahr von 3,7 Prozent, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Das waren allerdings immer noch 12,7 Prozent weniger als 2019, dem Jahr bevor Reisen durch die Corona-Pandemie eingeschränkt wurden.

Auf der Mittelstrecke seien im vergangenen Jahr besonders Ziele wie Griechenland, Spanien, Portugal und Italien gefragt gewesen. Auf der Langstrecke sei weiterhin Nordamerika beliebt gewesen, aber auch das Interesse an Fernost und Südamerika habe zugelegt. Das Cargovolumen stieg um 6,2 Prozent auf 2,1 Millionen Tonnen.

Im Dezember ging die Passagierzahl am Frankfurter Flughafen allerdings um 1,1 Prozent auf 4,5 Millionen zurück. Das Frachtaufkommen fiel um 1,2 Prozent. Fraport-Chef Stefan Schulte monierte die "sehr hohen staatlich regulierten Standortkosten". "Fluggesellschaften investieren dort, wo sie weniger Gebühren an den Staat abführen müssen. Das spüren auch wir hier in Frankfurt." Im gesamten Konzern stieg die Passagierzahl an den von Fraport aktiv gemanagten Flughäfen 2024 um 3,7 Prozent auf 174,5 Millionen.

