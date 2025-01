Nichts ist sicher: Wieso BTC-Prognosen mit Vorsicht zu genießen sind

Team IG Das #TeamIG versteht sich als Partner für private und professionelle Trader. Seit 1974 ermöglicht das Unternehmen Kunden den Handel mit verschiedenen Finanzinstrumenten. In Deutschland ist IG Europe mit Hauptsitz in Frankfurt am Main vertreten. #TeamIG liefert Tradern wertvollen Input, um die bestmögliche Trading-Erfahrung zu erzielen. Weitere Informationen gibt es auf ig.com.