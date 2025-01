Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Habecks verfehltem Kommunikationsstil

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Habecks verfehltem Kommunikationsstil:

"Habeck kritisierte die Debatte (um seinen unkonkreten Vorschlag von Sozialbeiträgen auf Kapitaleinkünfte) am Dienstag, in einem Wahlkampf müsse es doch um die großen Fragen gehen, der Positionierung gegenüber Russland, die Grundausrichtung der Finanzpolitik - nicht derartige Detailfragen. In einer Traumwelt mag das so sein. Aber so funktionieren Wahlkämpfe nicht. Es ist ja richtig, dass er mit seiner offenen Art der Kommunikation Leute besser erreicht als ein Sprechroboter wie Olaf Scholz. Das erhöht natürlich die Fehlerwahrscheinlichkeit. Aber Fehler wie diese verhindern, dass die großen Fragen überhaupt gestellt werden."/DP/jha