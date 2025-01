ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt DHL Group auf 'Outperform' - Ziel 41 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Outperform" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Die weltweiten Lieferketten stellten sich derzeit neu auf mit einer wohl komplexeren Zukunft, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Freitag vorliegenden Studie. Westliche Nationen verlagerten ihre Beschaffung von China in andere Asien-Regionen oder nach Mexiko. Bestrebungen zur Rückverlagerung aus dem Ausland bezeichnete er als "trügerisch". Frachtunternehmen seien große Gewinner, im Containerbereich gebe es aber Herausforderungen./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2025 / 21:00 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2025 / 21:00 / UTC