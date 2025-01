Deutsche Anleihen legen im Kurs weiter zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben ihre jüngsten Kursgewinne am Freitag etwas ausgebaut. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,06 Prozent auf 131,69 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sank im Gegenzug auf 2,53 Prozent.

Zur Wochenmitte hatten US-Inflationsdaten für eine Wende bei den seit Dezember stark gestiegenen Anleiherenditen gesorgt. Für den Bund-Future-Kurs geht es seither entsprechend nach oben. In den USA war die Kerninflationsrate ohne Energie und Nahrungsmittel überraschend leicht gesunken, was Inflationssorgen der Anleger ein Stück weit verringerte. Unsicherheit herrscht gleichwohl weiterhin, denn ein wesentlicher Grund für die Inflationssorgen ist die Handelspolitik unter Donald Trump, der am Montag zum zweiten Mal das Amt des US-Präsidenten übernimmt.

Trump hatte immer wieder hohe Einfuhrzölle für Waren aus anderen Ländern gefordert, insbesondere für solche aus China. Das würde die Preise für US-Konsumenten aber wohl nach oben treiben, die Inflation könnte anziehen. Dann müsste die US-Notenbank Fed womöglich wieder mit Zinserhöhungen gegensteuern. Gleichwohl hatte es jüngst auch Berichte gegeben, denen zufolge Trumps Team erst einmal nur geringe, schrittweise steigende Zölle erwägt.

Für etwas Bewegung an den Anleihemärkten könnten zum Wochenschluss noch Immobilienmarkt- und Produktionsdaten aus den USA sorgen. Am Nachmittag stehen zunächst Baubeginne und -genehmigungen auf dem Kalender sowie anschließend die Industrieproduktion sowie die Kapazitätsauslastung.

Nach dem Minus bei der Industrieproduktion im November sollte für Dezember ein kleines Plus möglich sein, schrieben die Experten der Landesbank Helaba in ihrem Morgenkommentar. "Die Kapazitätsauslastung dürfte angesichts dessen ebenfalls leicht zugenommen haben. Im Trend der letzten beiden Jahre hat die Auslastungsquote aber nachgelassen und erst jüngst wurde dabei das zyklische Tief erreicht." Das spreche tendenziell für einen schwachen binnenwirtschaftlichen Preisdruck bei der Güterherstellung./mis/jha/