EQS-Adhoc: Aricolin Investments S.A. : Unsicherheiten zum Rückzahlungsbetrag; Laufzeitverlängerung geplant

17.01.2025 / 17:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Hiermit gibt die Aricolin Investments SA, Madrid, als Emittentin der auf den Inhaber lautenden Teilschuldverschreibungen 2019, ISIN: DE000A2R28T1 – WKN A2R28T, folgendes bekannt: Auf Basis von aktualisierten internen Hochrechnungen ist aufgrund unvorhergesehener Ereignisse nach derzeitigem Stand mit überwiegender Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen, dass eine Rückzahlung der Teilschuldverschreibungen bei der aktuellen Fälligkeit am 31. März 2025 nicht zum vollen Nominalbetrag erfolgen wird. Nach aktueller Berechnung würden die Anleger im Worst-Case Szenario einen Kapitalrückfluss von ungefähr 61 Prozent erhalten, während es im Base-Case Szenario ungefähr 82 Prozent und im Optimistic-Case Szenario ungefähr 94 Prozent wären. Derzeit erarbeitet die Emittentin einen Vorschlag an die Anleihegläubiger zum weiteren Vorgehen. Dieser Vorschlag wird eine Verlängerung der Laufzeit der Anleihe umfassen. Die Höhe der Rückzahlung und der Ergebnisbeteiligung hängt maßgeblich davon ab, in welchem Umfang es gelingt, streitige Ansprüche aus Projektentwicklung zu realisieren. Die Emittentin wird mit den Details der aktuellen Situation und des Vorschlags voraussichtlich im Laufe der nächsten Woche auf die Anleihegläubiger zugehen.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Aricolin Investments S.A. Paseo de la Castellana 259D 28046 Madrid Spanien ISIN: DE000A2R28T1 WKN: A2R28T Börsen: Freiverkehr in München EQS News ID: 2070187

