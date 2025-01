AKTIEN IM FOKUS: Lanxess mit Kurssprung wegen guter Eckdaten - Vorzieheffekte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Besser als erwartete Eckdaten für das vierte Quartal haben die Aktien von Lanxess am Montag deutlich ins Plus getrieben. Die Nachrichten trieben den Kurs mit bis zu neun Prozent in die Gewinnzone. Nach und nach ließ der Schwung aber etwas nach und das Plus lag zuletzt noch bei 4 Prozent.

In der Breite wurden deutsche Chemiewerte mit angetrieben. BASF schafften es zuletzt mit 1,2 Prozent ins Plus und Evonik legten um 0,4 Prozent zu.

Lanxess teilte am frühen Nachmittag mit, das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) werde im vierten Quartal bei 159 Millionen Euro liegen und damit deutlich über der mittleren Markterwartung. Lanxess führte den Schwung aber auf vorgezogene Bestellungen durch die Kunden zurück. Mit Blick auf die Lage zu Beginn des Jahres 2025 ergänzte Lanxess, das konjunkturelle Umfeld habe sich nicht verbessert./tih/jha/